Steve Edwards e Planet Funk insieme per la prima volta in Rewind My Mind

Prima collaborazione tra Steve Edwards e Planet Funk: esce Rewind My Mind, già disponibile in radio e digitale, protagonista dell'elettronica internazionale.

Una collaborazione internazionale senza precedenti scuote la scena musicale: da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo Rewind My Mind, frutto dell'incontro tra il celebre cantante inglese Steve Edwards e il collettivo elettronico Planet Funk.

Steve Edwards, tre volte nominato ai Grammy e voce di successi mondiali come World, Hold On di Bob Sinclar e The Sound of Violence di Cassius, si unisce per la prima volta al gruppo che da oltre 25 anni rappresenta un pilastro dell'elettronica internazionale.

Il brano nasce da un'idea di Alex Bianchi, produttore e autore del testo, che dopo aver sviluppato il progetto e presentato il primo provino, ha coinvolto i Planet Funk nella scrittura delle musiche e nella produzione. La voce inconfondibile di Edwards impreziosisce una canzone che fonde stili e identità diverse, grazie anche al lavoro di registrazione svolto nei Pleiadi Studios di Prato e al mix e master firmati da Peppe Foliero al Musicology Studio di Napoli.

Il nuovo singolo arriva dopo un'estate intensa sia per Steve Edwards sia per i Planet Funk, impegnati con il Blooom Tour in Italia e all'estero, tour che ha seguito la pubblicazione dell'ultimo album Blooom. Da sempre la formazione è sinonimo di innovazione e influenza nella musica elettronica e, grazie a questa inedita collaborazione, consolida il proprio ruolo nel panorama internazionale.

Ad accompagnare Rewind My Mind c'è anche un visual video pensato per offrire un'esperienza immersiva che esalta il connubio tra voce e sonorità elettroniche. Il progetto segna un punto d'incontro tra talento e creatività, portando una ventata di novità e internazionalità nella scena musicale italiana.