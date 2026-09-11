Hyundai rivoluziona la mobilità: elettrico, idrogeno, AI e robotica guidano il futuro

Hyundai sta ridefinendo i confini della mobilità, spingendosi ben oltre la tradizionale produzione di automobili e abbracciando innovazioni che coinvolgono energia, software, intelligenza artificiale e robotica. Un percorso avviato da decenni, che oggi porta Hyundai ad essere un vero e proprio Gruppo in cui automotive, energia e tecnologie avanzate convergono per offrire soluzioni integrate e intelligenti.



La visione Progress for Humanity racchiude la nuova filosofia del marchio: non limitarsi più a produrre veicoli, ma sviluppare gli strumenti per interagire con l'ambiente, comunicare con infrastrutture, utilizzare e condividere energia, imparare dai dati e, in prospettiva, muoversi autonomamente. Non si tratta di abbandonare l'auto, ma di trasformarla in piattaforma tecnologica e parte centrale di un sistema più ampio.



Già dagli anni Novanta, Hyundai sviluppava competenze su elettrico e celle a combustibile, anticipando tendenze diventate cruciali nel ventunesimo secolo. La svolta arriva con IONIQ nel 2016, poi con l'introduzione di una serie di modelli innovativi basati sulla piattaforma E-GMP. L'architettura cambia radicalmente: batterie e motori ridefiniscono spazi interni e proporzioni, come dimostra IONIQ 5 con abitacolo flessibile, IONIQ 6 focalizzata sull'aerodinamica e IONIQ 9 pensata per il segmento SUV. Il nuovo IONIQ 3 del 2026, progettato e costruito in Europa, segna l'arrivo della tecnologia nelle compatte, collegando passato e futuro nello stabilimento di Izmit.



Hyundai spinge l'auto elettrica oltre la mobilità: grazie alle tecnologie Vehicle-to-Everything, la batteria dell'auto diventa risorsa energetica per case, uffici e rete, ottimizzando il sistema energetico e integrando l'eccesso di energia rinnovabile. Lo stesso modello viene applicato all'idrogeno: dopo essere stata la prima al mondo a produrre veicoli a idrogeno in serie, Hyundai controlla oggi la filiera dell'H2 con il brand HTWO, dalla produzione allo stoccaggio fino ai trasporti e all'impiego in settori pesanti e mobilità.



I programmi di produzione prevedono fino a 3 milioni di tonnellate di idrogeno l'anno entro il 2035, anche da fonti innovative come rifiuti organici e plastica non riciclabile. L'idrogeno diventa così elemento centrale di una strategia energetica trasversale, che include veicoli pesanti, navi, generatori e persino la mobilità aerea.



Se l'elettrificazione ridisegna la struttura dell'auto, il software ne modifica la natura. La strategia Software-Defined Everything consente infatti di separare hardware e software: il primo fa da piattaforma fisica, il secondo evolve nel tempo con aggiornamenti, funzioni aggiuntive e servizi. L'auto non è più un oggetto statico, ma una piattaforma in grado di apprendere e adattarsi attraverso l'intelligenza artificiale, diventando parte di ecosistemi connessi che includono flotte, infrastrutture e servizi Cloud.



La connessione tra veicoli, AI e infrastrutture porta alla Physical AI, una rivoluzione che trasforma ambienti produttivi, città e fabbriche in sistemi intelligenti. Un sistema di AI non deve solo elaborare informazioni, ma percepire ciò che accade nel mondo reale, interpretarlo e intervenire fisicamente. Dall'acquisizione di Boston Dynamics, la robotica Hyundai è entrata nella vita e nel lavoro quotidiano, con robot capaci di assistere, monitorare e interagire in ambienti reali, sia in fabbrica che negli uffici. Il futuro industriale vede inoltre la produzione di robot specializzati direttamente negli Stati Uniti, con una capacità fino a 30.000 unità all'anno entro il 2028.



La strategia Hyundai culmina nella creazione di un ecosistema integrato, dove l'auto elettrica dialoga con la rete energetica, i veicoli si aggiornano grazie al software e AI, i robot collaborano con le persone e città interconnesse diventano realtà. La mobilità non si basa più sul possesso di un singolo veicolo, ma sull'accesso integrato a servizi digitali, auto connesse, guida autonoma, trasporto condiviso e anche nuove modalità come l'Advanced Air Mobility, sviluppando velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.



Hyundai espande continuamente il proprio perimetro industriale, collegando automobili, energia, dati, software e robotica. La sfida non è più solo creare una nuova tecnologia o modello, ma integrarli in un sistema in evoluzione capace di migliorare la vita reale. Il futuro, per Hyundai, non è una destinazione. È un sistema in continua evoluzione, nel quale l'automobile è ancora al centro, ma non è più sola.





