FIAT svela Grizzly e Grizzly Fastback: debutto al Salone di Torino per i nuovi SUV di famiglia

FIAT torna protagonista nel segmento dei SUV con il debutto italiano delle nuove FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, presentate in anteprima al Salone Auto Torino dall'11 al 13 settembre in Piazza Castello. Questi nuovi modelli rappresentano una delle novità più attese dell'anno e segnano il ritorno del marchio torinese tra le scelte di riferimento per le famiglie moderne.



Le due silhouette, Grizzly e Grizzly Fastback, sono la sintesi di una filosofia che mette al centro spazio, versatilità e accessibilità. Grizzly si distingue per la sua linea robusta e funzionale, ideale per chi cerca abitabilità e praticità senza rinunciare al comfort quotidiano. Grizzly Fastback invece offre una versione più dinamica e sportiva, con profili eleganti che restano fedeli agli stessi principi di versatilità e accessibilità.



Entrambe le vetture sono pensate per la vita di tutti i giorni: il modello Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza, perfetto per muoversi agilmente anche in città, ma con interni generosi, mentre la Fastback arriva a 4,5 metri e unisce forme affusolate e design espressivo a un abitacolo spazioso e a un bagagliaio di oltre 600 litri.



Decisiva la scelta di motorizzazioni: Grizzly e Grizzly Fastback saranno disponibili con propulsori benzina, mild hybrid e completamente elettrici, con potenze fino a 145 CV e sia cambio manuale sia automatico, consentendo così la massima libertà di scelta. La gamma sarà completata da sette vivaci colori e dotazioni tecnologiche studiate per rendere ogni viaggio più intuitivo e piacevole.



Un aspetto che distingue questa proposta FIAT è la totale parità di prezzo tra le versioni SUV e Fastback. I clienti potranno quindi scegliere liberamente la silhouette più affine al proprio stile o alle proprie esigenze senza alcuna differenza economica.



L'impegno verso l'accessibilità si estende anche all'ingresso nella nuova Community dei Grizzlies. Attraverso Spazio Grizzly, la piattaforma online FIAT dedicata, gli utenti possono scoprire contenuti esclusivi, ricevere aggiornamenti e accedere a vantaggi unici, come un bonus di 500 euro valido per chi si iscrive alla community entro il 12 ottobre 2026 e acquista un Grizzly entro il 31 dicembre 2026.



Con questa doppia anteprima, FIAT non presenta solo un nuovo modello ma conferma la sua storica attenzione alle esigenze delle persone e il desiderio di costruire una vera comunità attorno al marchio.



