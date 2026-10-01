Mauro Pagani celebra gli 80 anni con il singolo Tutto mi manca e un nuovo album

Mauro Pagani festeggia 80 anni con il nuovo singolo digitale Tutto mi manca e annuncia l'album di inediti Tutto è già qui in uscita il 16 ottobre.

Mauro Pagani torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Tutto mi manca, disponibile da oggi in digitale. Il brano anticipa l'uscita di TUTTO È GIÀ QUI, il sesto album in studio di Pagani, previsto per il 16 ottobre e disponibile in formato fisico, CD digipack e vinile bianco in edizione limitata e numerata, corredato da una cover alternativa e una foto autografata dall'artista.

Tutto mi manca, insieme ad altri due inediti che saranno presenti nel nuovo album, è stato incluso nella colonna sonora del film documentario Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, diretto da Cristiana Mainardi. Il docufilm propone uno sguardo inedito sulla lunga carriera di Pagani e andrà in onda su Rai3.

Mauro Pagani è da oltre cinquant'anni una figura centrale della musica italiana, apprezzato polistrumentista, compositore e produttore. Dalla fondazione della Premiata Forneria Marconi (PFM) negli anni Settanta, passando per lo storico sodalizio con Fabrizio De André, Pagani ha portato innovazione tra rock, jazz, musica popolare ed etnica. Il suo percorso artistico spazia da album come Mauro Pagani (1978), Sogno di una notte d'estate (1981), Passa la bellezza (1991), Domani (2003) fino a Crêuza de Mä con De André, considerato un capolavoro della musica mondiale.

Il 24 ottobre Mauro Pagani presenterà il nuovo album al Novegro Vinile Expo di Segrate (MI). L'incontro con i fan, condotto dalla giornalista Marta Cagnola, offrirà l'occasione di ascoltare storie e aneddoti sulla realizzazione del disco e ottenere autografi, con priorità per chi avrà il nuovo album.

Dagli studi Officine Meccaniche di Milano, fondati nel 1998 e ora punto di riferimento per la scena musicale, Pagani continua a collaborare con importanti artisti italiani e internazionali. La sua esperienza nel mondo delle colonne sonore lo ha portato a lavorare con registi di rilievo e a ricevere premi come il Golden Globe della stampa estera in Italia, il Ciak d'Oro e nomination ai David di Donatello. Nel 2024 Pagani è nuovamente in tour per i 40 anni di Crêuza de Mä, celebrando in grande stile il suo ottantesimo compleanno e una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana.