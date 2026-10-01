Francesca Michielin annuncia il progetto "Magia Bianca, Magia Nera" e un nuovo tour teatrale

Francesca Michielin torna protagonista della scena musicale italiana con l'annuncio di "Magia Bianca, Magia Nera", il suo nuovo progetto discografico in uscita venerdì 30 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile in preorder e anticipato dai singoli "La mia ragazza" e "Magia Bianca". Questo concept album propone un viaggio tra medioevo, streghe e leggende, mettendo al centro il delicato equilibrio tra luce e oscurità.



L'album si distingue per la sua struttura episodica, scandita dal ciclo dei Sabba: sei nuove tracce si ispirano ad altrettante figure simboliche, tra cui Hildegard Von Bingen, Katherina Hetzeldorfer, la dea Ecate, Diana, Brigid e Artoria Pendragon. In "Magia Bianca" dominano sonorità pulsanti che richiamano gli anni Ottanta, mentre "Magia Nera" aggiunge atmosfere gotiche, offrendo un'esperienza musicale che spazia dal rock alla dance.



Il disco abbraccia un percorso di liberazione da ruoli imposti e gabbie interiori, raccontando l'importanza di ritrovare la luce proprio attraverso l'ombra. Il singolo "La mia ragazza", brano pop-rock/alt-rock ricco di richiami agli anni '80 e influenze dei The Cure, parte da un immaginario queer e si apre a un racconto di sorellanza, con l'idea che ciò che vive una ragazza possa appartenere a tutte.



Dall'autunno 2026, Michielin porta questa magia sul palco con un nuovo tour nei principali teatri italiani: uno spettacolo teatrale innovativo, con performer, elementi scenici e l'accompagnamento di una band interamente femminile. Il tour partirà l'8 novembre da Trento, toccando città come Venezia, Torino, Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli, fino al 3 dicembre.



L'album "Magia Bianca, Magia Nera" sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vari formati: CD autografato con mazzo degli Oracoli, LP marmorizzato autografato, CD e LP standard. I biglietti per il tour sono già acquistabili tramite i canali ufficiali.



La tracklist comprende brani che raccontano di oscurità e rinascita come "1484", "Una donna non può", "Il canto delle anguane", "Feral Girl", "Strega Comanda", "Litha", "Solstizio d'estate", la title track "Magia Bianca, Magia Nera", "Viriditas", "La mia ragazza", "Hexoria", "Danza Macabra", "Esperienza Estatica" e "Una spada nella roccia".



Con questo progetto, Francesca Michielin si conferma tra le artiste più eclettiche e innovative della scena contemporanea, pronta a far vivere al pubblico un'esperienza musicale e teatrale fuori dagli schemi.