Vasco Rossi: nuovo singolo live, album speciale e dottorato Honoris Causa

Un autunno ricco di novità per Vasco Rossi, tra musica e riconoscimenti accademici. Dal 2 ottobre arriva su tutte le piattaforme digitali il nuovo video e singolo live di Marea, una delle canzoni più attese dai fan che farà da punta nei concerti del 2026. Il brano, mai eseguito dal vivo fino a oggi, apre la seconda parte dello show ed è parte di un potente trittico di ballad introspettive, seguito da Siamo soli e Se ti potessi dire.

Il live di Marea si caratterizza per un'atmosfera intensa e viscerale, sottolineata dalla regia di Pepsy Romanoff e da un nuovo arrangiamento firmato Vince Pastano che descrive cosi il momento: "È il momento più dark e psichedelico del concerto. Proprio come le liriche, un inferno della mente".

Marea è la prima anticipazione dell'album Vasco Live 20|26 - The Essentials, in uscita il 27 novembre e già disponibile in preordine dal 2 ottobre. L'album raccoglie 17 brani tra inediti live e rarità, selezionati nei concerti 2026 e rivisitati musicalmente. Sarà disponibile in diverse edizioni: 1CD Digisleeve, 3LP Gatefold in vinile nero, e una speciale edizione numerata 3LP in vinile giallo acquistabile solo sul Blasco Shop. Ci saranno anche bundle con il libro fotografico del tour, pensati per fan e collezionisti.

Vasco Rossi firma un'altra innovazione diventando il primo artista italiano a proporre il Tiny Vinyl: un esclusivo vinile da 4 pollici, più piccolo dei classici 45 giri, con una canzone per lato. In edizione blu trasparente con Marea e Idea 77, il Tiny Vinyl sarà riservato agli iscritti biennali del Blasco Official Fan Club e non sarà in vendita.

Non solo musica: il 7 ottobre Vasco Rossi sarà protagonista all'Università degli Studi di Salerno, dove riceverà il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione. Questo prestigioso riconoscimento viene attribuito al cantante per la sua capacità di interpretare e comunicare, da oltre quarant'anni, i cambiamenti e le sensibilità di generazioni diverse attraverso un linguaggio unico.

Il Rettore Virgilio D'Antonio lo spiega così: "Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione".

La cerimonia si svolgerà presso l'Aula Magna Vincenzo Buonocore del Campus di Fisciano e segna una tappa fondamentale nella carriera di uno degli artisti italiani più amati e seguiti.