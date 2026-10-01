Ed O'Brien dei Radiohead arriva a Milano con Blue Morpho: unico live italiano nel 2026

Ed O'Brien, storico membro dei Radiohead e icona dell'alternative rock britannico, annuncia il suo ritorno in Italia per un imperdibile appuntamento dal vivo. L'artista porterà il suo nuovo spettacolo "An Evening With… Blue Morpho" martedì 6 ottobre 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti della serata sono già disponibili in prevendita.

Quello di Milano sarà l'unico concerto italiano del tour europeo di O'Brien, che toccherà appena sette città tra Regno Unito ed Europa. L'occasione sarà speciale per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani di "Blue Morpho", il secondo album da solista di O'Brien uscito a maggio e già accolto con entusiasmo dalla critica.

Il progetto "Blue Morpho" nasce da un intenso periodo personale attraversato dal musicista, spingendolo a ripartire da zero e a reinventare il proprio linguaggio musicale. "Per conoscere il buio, devi entrarci dentro" ama citare O'Brien, citando il poeta Wendell Berry. Prodotto da Paul Epworth (già al lavoro con Paul McCartney e Adele), il disco si muove tra suggestioni psych-folk, riff ipnotici, atmosfere trip-hop e una profonda introspezione luminosa, segnando una decisa rottura dalle forme tradizionali per esplorare nuovi modi di creare e vivere la musica.

Il live "Blue Morpho" sarà una vera e propria esperienza immersiva, guidata dall'approccio libero e sperimentale di O'Brien. Insieme a lui salirà sul palco un collettivo di musicisti che hanno collaborato alle registrazioni dell'album, tra cui il direttore musicale Dave Okumu. Ogni esibizione promette di essere unica, in evoluzione costante, ispirata a giganti della sperimentazione come Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish. Non semplicemente una riproduzione fedele dell'album, ma una celebrazione collettiva che valorizza l'improvvisazione e l'autenticità dell'istante.

Dopo il debutto solista con "Earth" (2020) e i periodi di crisi personale attraversati all'inizio della pandemia, Ed O'Brien si conferma ora tra i più poliedrici chitarristi rock della scena internazionale. Con "Blue Morpho" suggerisce un percorso di trasformazione, spiritualità e sperimentazione sonora, spingendo il pubblico ad accompagnarlo verso un'espressione artistica più libera e consapevole.

Il concerto italiano rappresenta una delle date più attese dagli appassionati di musica d'autore, grazie al ritorno in scena di una delle menti più visionarie del panorama alternativo internazionale. I biglietti sono già disponibili attraverso i principali canali di prevendita.