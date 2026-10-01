The Beatles: domani arriva la Special Edition di Rubber Soul con mix inediti e demo

Il leggendario album dei Beatles, Rubber Soul, torna protagonista con una nuova edizione speciale disponibile da domani 2 ottobre. Il disco, pubblicato originariamente il 3 dicembre 1965, viene ora riproposto in una raccolta ampliata e completamente rinnovata, grazie ai remix realizzati dal produttore Giles Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell.



Questa speciale pubblicazione offre ai fan la possibilità di ascoltare Rubber Soul in un nuovo mix stereo, oltre alla versione originale mono e al celebre Capitol US Album, arricchita dal mix in Dolby Atmos. L'operazione di rimasterizzazione, compiuta utilizzando nastri master originali a quattro tracce e tecnologie all'avanguardia di de-missaggio, garantisce una chiarezza senza precedenti che rispetta lo spirito autentico delle registrazioni dei Beatles.



L'edizione ampliata presenta anche una serie di registrazioni inedite, demo mai pubblicate prima e i singoli iconici Day Tripper e We Can Work It Out. I fan potranno scoprire 24 prime registrazioni di sessioni, tra cui 20 take inediti e tre demo casalinghe inedite, compresa una versione iniziale di Day Tripper e We Can Work It Out, oltre a Little Girl, una bozza di canzone di John Lennon mai pubblicata né annunciata fino ad ora.



La ristampa ripercorre la svolta creativa dei Beatles nel 1965, periodo in cui la band abbandonò progressivamente gli schemi del pop tradizionale per abbracciare sonorità e tecniche innovative. Brani come Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life testimoniano la sperimentazione con strumenti e registrazioni ancora oggi riconosciute come rivoluzionarie.



Tutte le nuove edizioni dell'album comprendono il nuovo mix stereo, e nelle versioni Super Deluxe 4CD e 5LP è incluso un libro di 88 pagine con copertina rigida, con una nuova introduzione di Paul McCartney e una prefazione composta grazie agli scritti di John Lennon. Il volume approfondisce la storia dell'album, arricchito da fotografie rare e dettagliate note sui brani.



L'uscita prevede diversi formati per collezionisti e appassionati: edizioni standard 1CD e 1LP, speciali 2CD e 2LP, Super Deluxe 4CD e 5LP, oltre al Blu-ray con mix Dolby Atmos, audio stereo in alta risoluzione e video promozionali dei singoli. In esclusiva per gli store selezionati sarà anche disponibile una versione in vinile arancione limitata e una Zoetrope.



I Beatles, con la loro influenza senza tempo e l'eredità culturale incalcolabile, continuano a essere al centro dell'attenzione mondiale, coinvolgendo nuove generazioni anche attraverso i social. Luoghi simbolo come Abbey Road Studios e il civico 3 di Savile Row saranno al centro di nuove esperienze per i fan, mentre per il 2028 è previsto il debutto di un progetto cinematografico in quattro film, diretto da Sam Mendes e interpretato da Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal e Joseph Quinn.



Rubber Soul rimane il ponte tra la prima Beatlemania e l'epoca d'oro della sperimentazione dei Beatles, segnando un passaggio chiave nella storia della musica pop. Questa nuova edizione offre la possibilità di riscoprire uno degli album più influenti di sempre sotto una luce completamente nuova.