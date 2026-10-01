Tiromancino torna in radio con Nuvole in versione Bossa in Blu con Simona Molinari





Il disco, lanciato dal primo singolo Gennaio 2016, racchiude undici brani inediti che attraversano vari generi musicali come blues, rock, country, elettronica e reggae, miscelati con lo stile cantautorale tipico della band. Ogni pezzo è parte di un racconto che mette insieme intimità, paure, nostalgia e una sottile critica sociale. Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, si interroga sullo scenario attuale, cercando nell'arte un rifugio dalle pressioni di una società che premia l'apparire e brucia rapidamente le sue star. Nell'album emergono temi come la ricerca di libertà, la rinascita e il desiderio di tornare all'essenza delle emozioni autentiche. racchiude undici brani inediti che attraversano vari generi musicali come blues, rock, country, elettronica e reggae, miscelati con lo stile cantautorale tipico della band. Ogni pezzo è parte di un racconto che mette insieme intimità, paure, nostalgia e una sottile critica sociale. Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, si interroga sullo scenario attuale, cercando nell'arte un rifugio dalle pressioni di una società che premia l'apparire e brucia rapidamente le sue star. Nell'album emergono temi come la ricerca di libertà, la rinascita e il desiderio di tornare all'essenza delle emozioni autentiche. La tracklist completa comprende: Scomparire nel Blues, Sto da Dio, Quando meno me lo aspetto, Mi rituffo nella notte, Una vita, Gennaio 2016, Gli Alieni siamo noi, Tizzo, Il Cielo, Nuvole (feat. Simona Molinari), Un amore così. Zampaglione è reduce anche dal successo cinematografico di The Well, thriller/horror internazionale selezionato dal New York Times tra i cinque film horror da vedere, e dal tour estivo La descrizione di un viaggio Tour25, che ha celebrato i 25 anni dell'album La descrizione di un attimo. In oltre trentacinque anni di carriera, il cantautore ha pubblicato con i Tiromancino dodici album di inediti e firmato alcune delle pagine più significative della musica italiana, tra cui La descrizione di un attimo, Due Destini e Per me è importante. thriller/horror internazionale selezionato dal New York Times tra i cinque film horror da vedere, e dal tour estivo La descrizione di un viaggio Tour25, che ha celebrato i 25 anni dell'album La descrizione di un attimo. In oltre trentacinque anni di carriera, il cantautore ha pubblicato con i Tiromancino dodici album di inediti e firmato alcune delle pagine più significative della musica italiana, tra cui La descrizione di un attimo, Due Destini e Per me è importante.





Nuvole (Bossa in Blu) rappresenta un nuovo capitolo nella storia musicale dei Tiromancino, capaci ancora una volta di innovarsi restando fedeli all'anima profonda delle loro canzoni.

disponibile da venerdì 2 ottobre. Il brano, una collaborazione con Simona Molinari, si presenta in una nuova veste e fa parte dell'ultimo album della band, Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio e apprezzato dalla critica. Il vento di fine estate ti sfiora il viso, scrivimi quando arrivi. Ti penserò e cadrà la neve. Poi tornerà l'estate e torneremo noi. Una canzone? Una favola romantica più che altro...che si concentra sui sentimenti inespressi tra due amanti e su quelle mancanze misteriose che accompagnano la vita. Simona Molinari contribuisce con un tocco delicato e vellutato, mentre la produzione di Room9 dona ritmo e sonorità moderne in chiave Nu/Bossa. Quando meno me lo aspetto è il quattordicesimo album in studio dei Tiromancino.