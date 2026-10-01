Take That annunciano il nuovo album Dreamers: uscita il 20 novembre

I Take That annunciano il loro attesissimo decimo album in studio, Dreamers, in uscita il 20 novembre 2026. La band britannica, diventata un'icona pop conosciuta in tutto il mondo, ha presentato la title track, disponibile da oggi insieme ai brani già pubblicati You're A Superstar, Sweet July e Feel My Love, realizzato in collaborazione con Michael Patrick Kelly.



L'uscita del nuovo album arriva al termine di un anno straordinario per la formazione composta da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, reduci dal documentario Netflix che ha conquistato il primo posto nelle classifiche di visione e dal successo del Circus tour che li ha visti esibirsi davanti a oltre 700.000 fan in Regno Unito e Irlanda.



Nel processo creativo di Dreamers, la band ha dato spazio a collaborazioni con amici di lunga data e nuove conoscenze, puntando a mantenere intatte le radici musicali fatte di armonie e melodie ispirate al pop con influenze disco e house, ma senza paura di esplorare nuove sonorità. L'album si apre con Wonderkids, un brano ironico che rappresenta un viaggio attraverso la storia dei Take That, fino a Masterpiece, scritto insieme a Tom Odell e sostenuto da raffinate stratificazioni al pianoforte.



Gary, Mark e Howard hanno dichiarato: Quando abbiamo iniziato a realizzare questo album, il nostro decimo come band, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme. Tuttavia, in un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo.



Nel 2026 i Take That saranno protagonisti del Dreamers Tour, il più grande tour europeo della loro carriera, con 31 concerti in altrettante città e 16 Paesi. Il tour farà tappa in alcuni dei festival e location più iconiche d'Europa, arrivando in Italia a luglio, e porterà sul palco sia i brani di Dreamers che i grandi classici della band.



La tracklist di Dreamers comprende:

1. Wonderkids

2. You're A Superstar

3. Best Heartbreak

4. Sweet July

5. Higher

6. Who Do You Think You Are

7. Dreamers

8. Feel My Love

9. Change of Season

10. My Love Is Yours

11. Saint

12. Masterpiece



Il percorso dei Take That è fatto di record e reinvenzioni. Dai cinque componenti originali, passando dal successo internazionale degli anni Novanta fino alla grande reunion con Robbie Williams, la band ha collezionato oltre 45 milioni di dischi venduti e 12 singoli al numero 1 nel Regno Unito. Dopo il ritorno nel 2005 e la celebrazione dei 30 anni di carriera con l'album Odyssey, i Take That hanno continuato la loro ascesa nelle classifiche con This Life, album più venduto nel 2023, e tour che hanno totalizzato centinaia di migliaia di spettatori.



Il 2026 segna un nuovo capitolo per la band, che non sembra intenzionata a fermarsi: con Dreamers e l'annuncio di un tour europeo da record, i Take That dimostrano ancora una volta la loro capacità di unire generazioni e reinventarsi restando fedeli al proprio stile unico.