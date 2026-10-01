Angélique Kidjo e Youssou N'Dour portano in Italia il Chimes of Freedom Tour

Per la prima volta insieme sul palco, due vere icone della musica africana arrivano in Italia per un doppio appuntamento imperdibile. Angélique Kidjo e Youssou N'Dour daranno vita al Chimes of Freedom Tour, che farà tappa il 4 aprile a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) e il 5 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di venerdì 2 ottobre su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.



Questo tour rappresenta un evento storico per gli appassionati di world music e soul, poiché vede due tra gli artisti più influenti del continente africano condividere il palco in una serie di date europee. Saranno accompagnati da una band composta da Mustapha Gaye (chitarra), Babacar Faye e David Donatien (percussioni), Therry Vaton (tastiere), Rody Cereyon (basso) e Grégory Louis (batteria).



"La voce e la musica di Youssou sono sempre state per me fonte di ispirazione. Ci capitava spesso di cantare insieme una o due canzoni sul palco ed era sempre un momento magico. Poter creare insieme un intero programma è per me un'opportunità straordinaria", racconta Angélique Kidjo, sottolineando la profondità della collaborazione.



Youssou N'Dour esprime a sua volta grande entusiasmo: "Sono davvero felice di poter partire in tour con mia sorella Angélique Kidjo. Abbiamo spesso sognato di farlo, ma i nostri impegni rispettivi non ce lo hanno permesso fino ad ora. Ora sta per diventare realtà. Lavoreremo insieme sulle nostre canzoni più suggestive per il nostro pubblico. Non vedo l'ora di iniziare".



Angélique Kidjo, originaria del Benin, è considerata tra le figure di spicco della scena musicale mondiale da oltre trent'anni. La sua energia e il suo impegno le sono valsi riconoscimenti come il Polar Music Prize 2023 e diversi Grammy Awards. Artista poliedrica e influente, Kidjo ha collaborato con star come Nile Rodgers, Diane Warren e il Soweto Gospel Choir. Il suo ultimo album, HOPE!!, veicola messaggi di solidarietà e resilienza. È anche impegnata nel sociale con la Fondazione Batonga per l'istruzione delle ragazze in Africa ed è ambasciatrice di buona volontà per UNICEF e Oxfam.



Youssou N'Dour, nato a Dakar nel 1959, ha rivoluzionato la musica africana fondando gli Étoile de Dakar e portando al successo internazionale il mbalax, un genere che fonde tradizioni locali al pop globale. La sua carriera è punteggiata da collaborazioni con artisti come Peter Gabriel e partecipazioni a grandi eventi per i diritti umani. Con il Grammy vinto per l'album Egypt e uno stile sempre improntato sull'impegno sociale, N'Dour continua a essere un punto di riferimento per la musica e l'attivismo.



Chimes of Freedom Tour sarà l'occasione per rivivere i più grandi successi dei due artisti, in un dialogo musicale unico, celebrando la cultura africana a livello internazionale. Le date di Roma e Milano promettono di essere una vibrante festa di suoni, emozioni e messaggi di speranza.