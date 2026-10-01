Claudio Baglioni celebra San Francesco con due nuovi brani inediti

Claudio Baglioni torna protagonista con due nuovi brani digitali, disponibili da venerdì 2 ottobre, dedicati a San Francesco d'Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Realizzati per Sony Music Italy, i brani portano la firma della grande tradizione musicale italiana e offrono un viaggio artistico a sfondo spirituale e culturale.

Il primo inedito, TAU in segno d'amore, è ispirato al celebre Cantico delle creature di San Francesco, considerato uno dei testi fondamentali della letteratura italiana. Baglioni accompagna la sua voce con il pianoforte del Maestro Adriano Pennino, i Professori d'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e il Coro Giuseppe Verdi di Roma. Il brano evoca lodi al Creatore e alla natura, rispecchiando il senso profondo di fratellanza tra uomo e ambiente che caratterizza il pensiero francescano. Il Tau, simbolo scelto dal santo per rappresentare umiltà, salvezza e adesione al Vangelo, diventa centro di questa nuova proposta musicale.

L'opera si lega anche al libro "TAU. In segno d'amore", scritto da Claudio Baglioni e Michele Caccamo: otto notti di viaggio interiore tra San Francesco e Sant'Antonio da Padova, in cui la parola diventa ricerca del senso essenziale della vita. In un tempo che insegue sempre più l'accumulo e il possesso, abbiamo scritto di due uomini che si sono spogliati di tutto, per essere essenza dell'essenziale. Ognuno a fare la sua parte, testimonia Baglioni.

Il secondo brano, Fratello Sole Sorella Luna, è una nuova edizione sinfonica dello storico pezzo del 1972 tratto dall'omonimo film di Franco Zeffirelli. Nel brano, la voce di Baglioni interpreta con intensa poetica il testo firmato Benjamin-Ortolani, ora rivisitato con arrangiamenti moderni ed esecuzione orchestrale del Teatro San Carlo di Napoli, il pianoforte di Adriano Pennino e la chitarra di Pippo Seno. L'artista aveva già proposto una versione memorabile di questa canzone in piazza San Pietro durante il concerto "Avrai" nel 2016, su esortazione di Papa Francesco.

Entrambi i brani vantano l'arrangiamento e le orchestrazioni del Maestro Adriano Pennino, a sottolineare un progetto musicale di grande respiro e qualità, prodotto da Cosa Edizioni Musicali. Le registrazioni hanno coinvolto professionisti di rilievo come Massimo Aluzzi e Fabio Patrignani, con missaggio e masterizzazione a cura di Lorenzo Cazzaniga.

Queste nuove uscite rappresentano non solo un omaggio musicale a San Francesco, patrono d'Italia e simbolo universale di pace e fraternità, ma anche una proposta culturale intensa e attuale. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario del Santo, invitando il pubblico a un ascolto che unisce arte, spiritualità e memoria.