The Last First: Winter K2, il documentario shock sull'alpinismo estremo su Apple TV

La vetta era il premio. La vita era il prezzo. Arriva su Apple TV il documentario The Last First: Winter K2, firmato dal regista pluripremiato Amir Bar-Lev, che getta nuova luce sull'universo dell'alpinismo estremo attraverso la cronaca dell'ambiziosa spedizione al K2 nell'inverno del 2021. Un racconto intenso che mette in discussione il confine tra coraggio e ossessione, mostrando quanto si sia disposti a perdere pur di conquistare la cima di una delle montagne più temute al mondo.



L'islandese John Snorri Sigurjónsson e il team pakistano composto da Ali Sadpara e suo figlio Sajid partono per un'impresa che nessuno aveva ancora mai portato a termine: raggiungere la vetta del K2 nella stagione più ostile. Le loro strade si intrecciano presto con influencer dell'alpinismo, troupe cinematografiche, clienti di spedizioni commerciali e una squadra nepalese decisa a cambiare le regole del gioco e la narrativa dell'alpinismo mondiale.



The Last First: Winter K2 non si limita a documentare la fatica e il rischio fisico, ma esplora la trasformazione sociale del mondo dell'alpinismo, dove potere, soldi e disparità sociali entrano di prepotenza in un ambiente considerato finora terreno di eroi solitari. Il documentario apre una riflessione sull'evoluzione moderna di questa disciplina, sulle nuove classi che si incontrano ad alta quota e su come la cultura alpinistica occidentale sia oggi messa in discussione dalle nuove generazioni di scalatori e guide locali.



Lo sguardo di Amir Bar-Lev è quello di chi ha trasformato il racconto dei conflitti e delle ambizioni umane nel proprio tratto distintivo. Presentato in anteprima al Sundance 2026, il film si avvicina alla narrazione del "true crime alpino", lasciando emergere una pluralità di punti di vista e evitando ogni facile semplificazione della realtà o giudizi morali.



Importante la testimonianza di Tamara Lunger, alpinista italiana presente durante la spedizione, che offre una prospettiva personale sull'avventura vissuta: Scalare il K2 in inverno è davvero un'impresa durissima e credo che alcune delle persone presenti al campo base non ne fossero consapevoli.



The Last First: Winter K2 si impone come un documentario selvaggio, brutale e violento, che racconta i drammi e le strategie di chi si trova, in senso letterale e metaforico, sospeso tra la vita e la morte.





