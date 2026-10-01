Pera Toons: nuovi format in arrivo e successo per la seconda stagione su Rai Kids

Pera Toons, alias Alessandro Perugini, conferma il suo momento d'oro nel panorama dell'intrattenimento per ragazzi, tornando su Rai Kids con la seconda stagione di Prova a non ridere! L'autore e fumettista, amatissimo tra libri, social e ora televisione, si prepara anche a un nuovo salto: un format inedito, più strutturato rispetto agli sketch a cui il pubblico è abituato, ma ancora non un film o una classica serie tv.



"Già in molti, nel mondo del cinema, dello streaming e della tv mi hanno chiesto di fare un film. È un sogno e vorrei che si realizzasse, ma devo imparare a scrivere storie lunghe con molte battute affini. Però, intanto, c'è un passaggio intermedio e ci stiamo già lavorando: un format un po' più lungo degli sketch che facciamo adesso e un po' più corto dei film o delle serie tv classiche. Siamo in quella direzione lì, non vi preoccupate, succederà".



Questo nuovo progetto, anticipato durante il Prix Italia all'Aquila, sembra destinato a espandere il successo di Perugini, che non cita espressamente il termine "serie tv" ma promette una formula più articolata rispetto all'attuale galleria di battute, enigmi e giochi di parole che hanno fatto la fortuna del programma.



La seconda stagione di Prova a non ridere! è una riconferma importante. Lo stesso Perugini sottolinea come "le riconferme sono quelle che ti danno più felicità, perché può capitare di pensare che la prima volta è stata solo fortuna. Sapevo che il mio pubblico mi avrebbe seguito, ma vedere intere famiglie ridere insieme davanti alla tv è stata la soddisfazione più grande".



I numeri parlano chiaro: la prima stagione ha raggiunto picchi di 110mila spettatori su Rai Gulp e quasi 850mila visualizzazioni su RaiPlay nelle prime due settimane, entrando nella top ten della piattaforma. Tra gennaio e luglio 2026 la serie ha mantenuto una media di 35.315 spettatori, conquistando il secondo posto tra i programmi più visti del canale.



Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids, evidenzia come il successo sia frutto della sinergia tra il talento nato sui social e la forza della tv pubblica: "Prova a non ridere! dimostra che il servizio pubblico sa trasformare un fenomeno editoriale e digitale in una property televisiva multipiattaforma. Non parliamo solo di ascolti, ma di un appuntamento quotidiano che ragazzi e famiglie hanno scelto e cercato, in tv e su RaiPlay. La seconda stagione è la naturale conseguenza di un incontro riuscito tra il talento nato sui social e la televisione di tutti".



Anche Emanuele Di Giorgi di Tunué, casa editrice produttrice del programma, si dice orgoglioso del percorso di Perugini: "Abbiamo seguito Alessandro fin dall'inizio e vederlo crescere dai libri ai social, fino alla televisione pubblica, è motivo di grande orgoglio".



Il programma è cresciuto rapidamente nel palinsesto: partito alle 19.30, dopo il debutto è stato subito ampliato con doppio appuntamento quotidiano alle 8.20 e alle 17, oltre a quattro episodi serali consecutivi. La serie ha inoltre conquistato due Pulcinella Awards al Cartoons on the Bay 2026.



Pera Toons sembra avere ancora molti assi nella manica, pronto a sorprendere un pubblico trasversale che continua a premiarlo su ogni piattaforma.