Mazda Italia celebra il Made in Italy con la mostra “Eccellenze Italiane” a Firenze

In occasione delle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy, Mazda Italia ha annunciato con orgoglio la conclusione del tour “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa che ha toccato il cuore delle tradizioni artigianali del nostro Paese attraverso 56 eventi locali. Durante questi appuntamenti esclusivi, sono stati presentati in anteprima manufatti unici, creati appositamente per celebrare la maestria e la passione che animano l’artigianato italiano.

Il culmine di questo viaggio alla scoperta delle eccellenze locali sarà una grande Expo nazionale ospitata nella prestigiosa cornice della galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, dall’11 al 24 giugno 2025. Questa imperdibile esposizione offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino le 56 opere, frutto della sinergia tra designer talentuosi e maestri artigiani dediti alla cura del dettaglio. L’evento creerà un ponte ideale tra il Made in Italy e il Made in Japan, celebrando i valori universali che sottendono all’arte manifatturiera.

Il progetto “Eccellenze Italiane”, lanciato nell’autunno dello scorso anno, ha visto la luce grazie alla collaborazione con Inghirami Company, gruppo leader nel settore dell’abbigliamento Made in Italy con il suo storico marchio Ingram, e ha ricevuto il prestigioso patrocinio di Marchi Storici d’Italia, l’associazione impegnata nella tutela e promozione del patrimonio dei marchi storici italiani.

Gli eventi che hanno animato le concessionarie Mazda in diverse località italiane hanno rappresentato un’occasione unica per il pubblico di entrare in contatto diretto con la creatività e la passione che contraddistinguono il “Made in Italy”. Ogni tappa ha permesso di scoprire nuove realtà artigianali, di apprezzare i loro prodotti esclusivi e di immergersi nel profondo legame che unisce la filosofia costruttiva di Mazda con la maestria artigianale locale. Il progetto affonda le sue radici nella fusione dei valori che accomunano la tradizione giapponese e quella italiana e si inserisce perfettamente nel concetto di Crafted in Japan, che incarna la dedizione alla qualità, all’innovazione e alla meticolosa cura dei dettagli, valori che da sempre contraddistinguono l’eccellenza artigianale. L’iniziativa si propone, quindi, di rafforzare questo legame, valorizzando le storie di artigiani italiani che, con la stessa dedizione dei maestri giapponesi, continuano a tramandare tecniche di lavorazione uniche.

Questa straordinaria iniziativa non solo offre l’opportunità di esplorare le eccellenze artigianali locali, ma permette anche di immergersi nel mondo delle vetture Mazda, simbolo di un equilibrio perfetto tra innovazione e rispetto per la tradizione. In primo piano spiccano le ammiraglie Mazda CX-80 e Mazda CX-60, modelli che incarnano l’essenza del marchio giapponese. Queste vetture si distinguono per il loro approccio pionieristico al futuro dell’automobile, integrando una tecnologia all’avanguardia con un comfort superiore e un’esperienza di guida appagante. Mazda, pur essendo proiettata verso il futuro, mantiene un forte legame con le proprie radici culturali, preservando i valori di artigianalità e dedizione che caratterizzano la tradizione giapponese. Con la Mazda CX-80 e la Mazda CX-60, ogni viaggio si trasforma in un’esperienza unica, capace di unire estetica, prestazioni elevate e una profonda connessione con l’eredità culturale della Casa di Hiroshima.

Il progetto “Eccellenze Italiane” nasce dalla profonda convinzione che l’attenzione ai dettagli, la dedizione e la passione siano valori universali che uniscono la filosofia di Mazda con le più prestigiose espressioni del Made in Italy. Ed è proprio su questi principi che Mazda Italia e Inghirami hanno scelto Firenze come palcoscenico per celebrare questa significativa iniziativa. La città, simbolo per eccellenza della tradizione artigiana, rappresenta il cuore pulsante di un’arte che da secoli esalta la cura, la precisione e la passione nei mestieri. Firenze, non a caso una delle capitali del Rinascimento, è un punto di riferimento globale per la qualità artigianale. In questo contesto ricco di storia e di maestria, il progetto “Eccellenze Italiane” trova la sua collocazione ideale, creando un legame armonioso tra la sapienza artigiana fiorentina e l’innovazione tecnologica di Mazda, unendo idealmente tradizione e futuro.