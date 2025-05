Mazda partecipa all’evento “Firenze dei bambini 2025”

Nel cuore di Firenze, dal 23 al 25 maggio 2025, si terrà l’edizione dedicata alla pace di “Firenze dei Bambini”, un evento pensato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie in attività ricche di significato e riflessione. Quest’anno, a supportare l’iniziativa, Mazda si erge tra i protagonisti come sponsor ufficiale.

La pace è il tema centrale per l’edizione 2025, un valore che risuona profondamente con la storia della Casa di Hiroshima. Da sempre simbolo di resilienza e rinascita dopo la seconda guerra mondiale, Hiroshima rappresenta speranza e rinnovamento, valori che Mazda ha incorporato nella sua filosofia aziendale.

Organizzato dalla Fondazione MUS.E, “Firenze dei Bambini” è un’occasione unica per i più giovani di esplorare il rispetto per sé stessi, gli altri e l’ambiente. Attraverso numerose attività gratuite, bambini e famiglie saranno accompagnati in un viaggio educativo che punta a promuovere una cultura di pace e solidarietà. Firenze si trasformerà per l’occasione in una rete di spazi condivisi, capaci di ispirare e animare la cittadinanza.

Il supporto di Mazda a quest’iniziativa non è casuale: incarna il suo impegno a favore delle nuove generazioni e della cultura della comunità. Con una storia intrisa di sfide vinte e di spirito innovativo, Mazda continua a proporsi come portavoce di un futuro migliore. Come espresso da Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, “Mazda è onorata di sponsorizzare ‘Firenze dei bambini’… è intrinsecamente legata alla città di Hiroshima, simbolo di speranza e rinascita dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale”.