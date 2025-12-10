Connect with us

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Published

Un nuovo capitolo si apre per il tennis femminile internazionale: Mercedes-Benz e la Women’s Tennis Association (WTA) hanno annunciato una partnership a lungo termine che prenderà ufficialmente il via il 1º gennaio 2026. Attraverso questo accordo, la casa automobilistica tedesca diventerà Premier Partner ed Exclusive Automobile Partner della WTA, dando vita a un nuovo corso per la promozione e lo sviluppo dello sport femminile a livello globale.

A partire dal 2026, Mercedes-Benz sarà presente ai tornei WTA 1000, 500 e 250, rafforzando la sua presenza nel mondo del tennis e creando un’esperienza premium dedicata a giocatrici, fan, clienti e ospiti. L’accordo prevede una collaborazione che andrà oltre la mera sponsorizzazione, puntando a offrire esperienze immersive nei principali eventi del circuito, con l’obiettivo di rendere più immediata la connessione tra il brand e la comunità globale del tennis femminile.

“Il WTA Tour – driven by Mercedes-Benz” sarà l’identità distintiva di questa nuova fase, sottolineando la volontà comune di elevare ulteriormente il tennis femminile, ampliandone la visibilità e promuovendo una cultura di empowerment che possa ispirare le nuove generazioni di atlete e appassionati. Secondo quanto dichiarato, l’accordo rappresenta un passo decisivo di Mercedes-Benz verso la costruzione di un futuro più inclusivo e dinamico per lo sport, dove innovazione, eleganza e performance trovano terreno d’incontro con i valori di crescita e parità.

L’obiettivo condiviso tra Mercedes-Benz e la WTA è promuovere il tennis femminile come piattaforma di impatto globale, facendo leva sulla notorietà internazionale del marchio tedesco e sulla crescente popolarità del circuito WTA. I due partner intendono così contribuire al rafforzamento della presenza del tennis femminile sui mercati internazionali, accelerando la crescita di una disciplina che continua ad attirare un pubblico sempre più vasto e diversificato.

In linea con la filosofia del brand, questa partnership riflette l’essenza di Mercedes-Benz, che si traduce nell’offrire esperienze emozionali e di alta qualità, capaci di creare connessioni reali tra persone e valori condivisi. L’unione con la WTA testimonia la visione strategica di entrambe le realtà nel voler aprire nuove opportunità di sviluppo e di visibilità globale per lo sport femminile.

Con questa iniziativa, Mercedes-Benz conferma la propria ambizione di sostenere lo sport su scala mondiale, promuovendo contemporaneamente la leadership femminile e i principi di empowerment attraverso il linguaggio universale dello sport. Il nuovo “WTA Tour – driven by Mercedes-Benz” si prepara così a diventare un simbolo di eccellenza e ispirazione, ponendo le basi per un futuro in cui performance e valori umani coesistono al massimo livello.

