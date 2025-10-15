MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

SAIC Motor Italy sceglie di puntare sulla cultura e sui giovani talenti italiani aderendo con entusiasmo al Premio Cairo, il prestigioso riconoscimento dedicato agli artisti emergenti. Con questa partnership, l’azienda automobilistica si inserisce attivamente nel panorama culturale nazionale, legando il proprio nome a un appuntamento d’eccellenza che da oltre vent’anni valorizza le nuove visioni e i nuovi linguaggi dell’arte.

Giunto alla sua 24ª edizione, il Premio Cairo si conferma un punto di riferimento per l’arte contemporanea italiana, nato con l’obiettivo di scoprire e sostenere le promesse del futuro. Una filosofia che si sposa perfettamente con quella di MG Motor, marchio che ha fatto dell’innovazione, della modernità e dell’accessibilità i suoi pilastri, senza mai dimenticare le radici e la sua storia centenaria.

Durante la manifestazione si è tenuto anche il Premio Arte, che ha visto l’assegnazione della Targa MG all’artista Valentina Grilli per l’opera Budello. L’acquerello su carta applicato su tela rappresenta una presa elettrica su un pavimento domestico, un soggetto apparentemente semplice ma carico di significato. SAIC Motor Italy ha spiegato la scelta sottolineando come l’artista abbia saputo reinterpretare in chiave contemporanea un classico della pittura come la natura morta. Una visione che rispecchia il percorso intrapreso da MG: un brand iconico con oltre cento anni di storia, capace di fondere heritage e contemporaneità in una prospettiva di futuro.

“Siamo onorati di sostenere un’iniziativa di così alto valore culturale,” ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy. “Crediamo fermamente che l’arte e la cultura siano motori di cambiamento e innovazione. Il sostegno al Premio Cairo è un atto di fiducia nei confronti dei giovani talenti italiani. Vogliamo dare il nostro contributo a un progetto che incarna l’eccellenza, la ricerca e la passione, valori che rispecchiano la nostra filosofia aziendale.”

Bartolomeo ha inoltre sottolineato come “questa partnership rappresenti un’importante occasione per manifestare l’interesse di MG a giocare un ruolo attivo nel tessuto sociale e culturale italiano. La Targa MG a Valentina Grilli riflette l’attenzione ai dettagli e alla quotidianità, la stessa attenzione che MG dedica alle esigenze reali dei propri clienti.”

MG Motor, nato in Inghilterra oltre un secolo fa, ha emozionato intere generazioni con le sue sportive accessibili. Nel 2021 il marchio è tornato sul mercato italiano con l’obiettivo di portare avanti questa visione in chiave moderna, con un’attenzione particolare a design, tecnologia e sicurezza a prezzi competitivi. Oggi MG è uno dei brand in più rapida crescita, capace di coniugare tradizione e avanguardia.

In occasione della serata inaugurale del Premio Cairo, il pubblico ha potuto ammirare nel foyer del Museo della Permanente a Milano la spettacolare MG Cyberster. La sportiva cabriolet elettrica incarna alla perfezione i valori MG: un design elegante dal gusto inglese, progettato dal team guidato da Carl Gotham presso il centro di design Advanced London, con uno sguardo deciso al futuro della mobilità sostenibile.