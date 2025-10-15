Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Published

SAIC Motor Italy sceglie di puntare sulla cultura e sui giovani talenti italiani aderendo con entusiasmo al Premio Cairo, il prestigioso riconoscimento dedicato agli artisti emergenti. Con questa partnership, l’azienda automobilistica si inserisce attivamente nel panorama culturale nazionale, legando il proprio nome a un appuntamento d’eccellenza che da oltre vent’anni valorizza le nuove visioni e i nuovi linguaggi dell’arte.

Giunto alla sua 24ª edizione, il Premio Cairo si conferma un punto di riferimento per l’arte contemporanea italiana, nato con l’obiettivo di scoprire e sostenere le promesse del futuro. Una filosofia che si sposa perfettamente con quella di MG Motor, marchio che ha fatto dell’innovazione, della modernità e dell’accessibilità i suoi pilastri, senza mai dimenticare le radici e la sua storia centenaria.

Durante la manifestazione si è tenuto anche il Premio Arte, che ha visto l’assegnazione della Targa MG all’artista Valentina Grilli per l’opera Budello. L’acquerello su carta applicato su tela rappresenta una presa elettrica su un pavimento domestico, un soggetto apparentemente semplice ma carico di significato. SAIC Motor Italy ha spiegato la scelta sottolineando come l’artista abbia saputo reinterpretare in chiave contemporanea un classico della pittura come la natura morta. Una visione che rispecchia il percorso intrapreso da MG: un brand iconico con oltre cento anni di storia, capace di fondere heritage e contemporaneità in una prospettiva di futuro.

“Siamo onorati di sostenere un’iniziativa di così alto valore culturale,” ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy. “Crediamo fermamente che l’arte e la cultura siano motori di cambiamento e innovazione. Il sostegno al Premio Cairo è un atto di fiducia nei confronti dei giovani talenti italiani. Vogliamo dare il nostro contributo a un progetto che incarna l’eccellenza, la ricerca e la passione, valori che rispecchiano la nostra filosofia aziendale.”

Bartolomeo ha inoltre sottolineato come “questa partnership rappresenti un’importante occasione per manifestare l’interesse di MG a giocare un ruolo attivo nel tessuto sociale e culturale italiano. La Targa MG a Valentina Grilli riflette l’attenzione ai dettagli e alla quotidianità, la stessa attenzione che MG dedica alle esigenze reali dei propri clienti.”

MG Motor, nato in Inghilterra oltre un secolo fa, ha emozionato intere generazioni con le sue sportive accessibili. Nel 2021 il marchio è tornato sul mercato italiano con l’obiettivo di portare avanti questa visione in chiave moderna, con un’attenzione particolare a design, tecnologia e sicurezza a prezzi competitivi. Oggi MG è uno dei brand in più rapida crescita, capace di coniugare tradizione e avanguardia.

In occasione della serata inaugurale del Premio Cairo, il pubblico ha potuto ammirare nel foyer del Museo della Permanente a Milano la spettacolare MG Cyberster. La sportiva cabriolet elettrica incarna alla perfezione i valori MG: un design elegante dal gusto inglese, progettato dal team guidato da Carl Gotham presso il centro di design Advanced London, con uno sguardo deciso al futuro della mobilità sostenibile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra MINI e il designer britannico Paul...

3 ore ago

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street — debutto a EICMA 2025 Il portfolio del brand tedesco...

4 ore ago

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Lepas ha annunciato il lancio del suo innovativo programma “Global Elegance Lifestyle Partner” durante l’International User Summit del Gruppo Chery che si terrà a...

5 ore ago

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Dal 1° luglio 2025, il marchio francese compie un passo decisivo per rendere la guida elettrica ancora più accessibile e intuitiva. Con l’evoluzione della...

7 ore ago