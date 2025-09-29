Microlino presenta in anteprima internazionale la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car

Il borgo collinare di Moncalieri si è trasformato per un giorno nel salotto internazionale dell’automobile grazie al Festival Car 2025, concorso d’eleganza riconosciuto dalla FIVA che ha portato in Piemonte autentici capolavori su quattro ruote. Tra le protagoniste assolute della giornata spicca la première mondiale della Microlino ‘55 Edition, un’interpretazione contemporanea delle iconiche microcar anni Cinquanta.

Le piccole vetture come la Isetta, la Heinkel Kabine e la Zündapp Janus segnarono una rivoluzione nella mobilità urbana del dopoguerra: più comode di una moto e più accessibili di un’auto tradizionale, conquistarono milioni di automobilisti. Non a caso la BMW acquistò la licenza dall’italiana ISO per trasformare l’Isetta in un’icona globale.

La Microlino ‘55 Edition nasce proprio per omaggiare quell’epoca, reinterpretandone il linguaggio estetico e funzionale in chiave contemporanea. Con le sue linee compatte e tondeggianti, i dettagli cromati e una livrea bicolore blu e bianca, richiama immediatamente le bubble car originali.

Il nuovo modello nasce dall’incontro tra la precisione svizzera e l’eccellenza artigianale italiana. Micro, insieme a ERRE Company e Alcantara, ha sviluppato un esemplare unico caratterizzato da un abitacolo sartoriale, studiato nei minimi dettagli.

Gli interni propongono il concept di Lusso Contemporaneo, con rivestimenti in Alcantara nei toni caldi del marrone, del beige e dell’ambra. La realizzazione è stata affidata a Sifral, atelier d’eccellenza italiana nella sellatura, che ha trasformato l’abitacolo in un vero oggetto di lifestyle.

Oliver Ouboter, co-fondatore di Microlino, ha sottolineato come “oggi vetture come la Microlino siano ancora più rilevanti di allora, perché garantiscono la più bassa impronta ecologica offrendo al tempo stesso un comfort paragonabile a quello di un’automobile”.

Non è un caso che la presentazione sia avvenuta a pochi chilometri dallo stabilimento di La Loggia, vicino a Revigliasco Torinese. Come ha dichiarato Uberto Gavazzi, Country Manager Italia di Microlino, la ‘55 Edition “rappresenta il meglio di ciò che l’Italia sa fare: trasformare l’ingegno in bellezza, l’innovazione in stile, la sostenibilità in valore”.

Il progetto è stato anche l’occasione per ERRE Design Studio di mostrare il proprio approccio CMF, fatto di ricerca materica e stile sartoriale. Alcantara, dal canto suo, ha ribadito il valore della collaborazione come espressione di italianità, creatività e attenzione alla sostenibilità.

La Microlino ‘55 Edition non è solo un’auto elettrica, ma un manifesto di design su misura. Unisce materiali d’eccellenza, artigianalità autentica e una visione orientata al futuro. È un ponte ideale tra l’epoca d’oro delle bubble car e le esigenze della mobilità urbana contemporanea, sempre più alla ricerca di soluzioni sostenibili e distintive.