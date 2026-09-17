Cyndi Lauper celebra i 40 anni di True Colors con una Deluxe Edition ricca di novità

Per celebrare il 40° anniversario del suo leggendario album True Colors, Cyndi Lauper torna a sorprendere i fan con una nuova Deluxe Edition disponibile in digitale e, dal 4 dicembre, in vinile in edizione limitata Rainbow Sprinkle. Questa celebrazione non è solo una ristampa: la Digital Deluxe Edition include due bonus track mai pubblicate prima, The River Cried e la versione della Lauper di Across The Universe, offrendo materiale inedito direttamente dall'epoca di True Colors.



La versione vinile sarà ancora più speciale: conterrà The River Cried e una selezione di esibizioni imperdibili tratte dal concerto Live at Le Zénith di Parigi del 1987, oltre a fotografie esclusive realizzate da Annie Leibovitz mai mostrate prima.



Riflettendo su True Colors, la cantante ha dichiarato: Sono grata ai fan per aver accolto la varietà di True Colors: da True Colors a Boy Blue, fino a Change of Heart e alla mia versione di What's Going On. Sì, ho corso dei rischi. Volevo crescere. Ho sempre sperato di diventare una grande artista e di essere ricordata come qualcuno che ha cercato di spingersi un po' oltre i confini. Sono stata fortunata ad avere al mio fianco persone e fan che hanno accolto quello che stavo facendo. Si parte con il desiderio di fare buona musica e si spera anche di poter fare la differenza nella vita delle persone e portare qualcosa di nuovo nella musica. Non sapevo se ci sarei riuscita, ma ci ho provato e le persone mi hanno ascoltata. Per fortuna.



Lauper ha aggiunto: Il 40° anniversario di True Colors mi ha dato l'opportunità di tornare a lavorare su The River Cried, una canzone di Billy Steinberg e Tom Kelly che nel 1986 avevamo dovuto lasciare fuori dall'album. Ho anche ritrovato la versione masterizzata di Across the Universe che avevo realizzato con Lennie Petze. Poi ho iniziato a pensare a quanto sarebbe stato bello avere un album dal vivo e mi sono ricordata del nostro concerto a Parigi. Sono quindi tornata alle fotografie realizzate da Annie Leibovitz e ho scelto alcune immagini che nessuno aveva mai visto. Abbiamo creato qualcosa di molto curato e ogni scelta era intenzionale. Quest'anno ho perso sia Lennie sia Billy e questo progetto ha quindi per me un significato ancora più speciale.



Pubblicato per la prima volta nel 1986, True Colors ha segnato la carriera di Lauper con oltre 7 milioni di copie vendute nel mondo e numerosi riconoscimenti, tra cui 2 Grammy Award e 2 dischi di platino RIAA. L'album vide la partecipazione di grandi nomi come Nile Rodgers, The Bangles, Billy Joel, Ellie Greenwich e Aimee Mann, consolidando il successo internazionale della cantante.



Oltre alle novità musicali, quest'autunno sarà anche il momento per collezionisti e fan di tutto il mondo: Bonhams ha annunciato un'asta dedicata ai quattro decenni di carriera di Cyndi Lauper, con costumi, strumenti e trofei, accompagnata da una mostra pubblica a New York.



Cyndi Lauper è molto più di una semplice voce pop: vincitrice di Grammy, Emmy e Tony Award, ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ha portato sul palco energie senza pari. Dopo l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2025, tra tour trionfali e progetti cinematografici e teatrali, continua a innovare e ispirare.



Il 2026 segnerà ulteriormente la sua carriera con la pubblicazione di scatti inediti di Annie Leibovitz, action figure WWE ispirate alla sua immagine e l'inizio della sua residency a Las Vegas. La sua attività instancabile a favore delle donne, delle persone con HIV/AIDS e della comunità LGBTQ ne conferma il ruolo di icona non solo musicale ma anche sociale.



La nuova Deluxe Edition di True Colors rappresenta non solo un regalo per i fan, ma anche una pietra miliare per chiunque ami la musica pop internazionale.