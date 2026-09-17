Tenzing: trailer svelato per il film sull'epico scalatore dell'Everest, debutto su Apple TV

Apple Original Films presenta il trailer di Tenzing, il film adventure-drama diretto dalla pluripremiata Jennifer Peedom, in arrivo il 16 ottobre su Apple TV. La pellicola, ispirata alla vera storia di Tenzing Norgay, uno dei primi a conquistare l'Everest, vede nel cast Genden Phuntsok nei panni di Tenzing, accanto a Tom Hiddleston, Willem Dafoe, Caitríona Balfe, Thinley Lhamo e Tenzin Dalha.



La storia di Tenzing pone l'accento su un nome che spesso la storia ha trascurato. Al fianco dell'alpinista neozelandese Edmund Hillary (interpretato da Tom Hiddleston), Tenzing Norgay fu protagonista della celebre scalata del 1953 fino al tetto del mondo. Il racconto cinematografico segue il percorso dell'alpinista himalayano, animato dal coraggio e dal sostegno della moglie Dawa (Thinley Lhamo). Un aiuto determinante arriva dalla segretaria della spedizione Jill Henderson (Caitríona Balfe), che insieme a Tenzing convince il colonnello John Hunt (Willem Dafoe) a riconoscere il valore autentico dell'impresa.



Mentre le tensioni tra origini, classi sociali e ambizioni personali emergono durante l'ascesa, la montagna mette a dura prova i protagonisti. Ma lassù, al di sopra del mondo, gerarchie, privilegi e aspirazioni svaniscono, lasciando spazio al rispetto e alla fiducia reciproca tra due uomini considerati outsider. Per Tenzing quella conquista rappresenta al tempo stesso la realizzazione del sogno di una vita e il compimento di una profonda vocazione spirituale.



Il film, scritto da Luke Davies e prodotto da un team internazionale di grande esperienza, restituisce dignità e rilevanza a un protagonista fondamentale nella storia dell'alpinismo. Jennifer Peedom firma la regia e la produzione, insieme a Davies, Desray Armstrong, Liz Watts, Iain Canning ed Emile Sherman per See-Saw Films. Tra i produttori esecutivi figurano Norbu Tenzing, Simon Gillis e David Michôd.



Con "Tenzing", Apple TV arricchisce il proprio catalogo di storie emozionanti e innovative, confermando l'impegno nel portare sullo schermo vicende capaci di ispirare e coinvolgere il pubblico a livello globale.