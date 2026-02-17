Milano Cortina 2026: la tecnologia Samsung connette ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics porta la connessione al centro dell’esperienza olimpica, dimostrando come l’innovazione mobile possa unire persone, culture e lingue diverse. Dalla Cerimonia di Apertura alle iniziative nelle città ospitanti, la tecnologia Galaxy si integra in ogni momento dell’evento, dando vita a un ecosistema di esperienze condivise e interattive.

Durante la diretta della Cerimonia di Apertura, i nuovi Galaxy S25 Ultra sono stati utilizzati per offrire prospettive inedite e dinamiche delle performance e delle celebrazioni in tempo reale. Contemporaneamente, gli atleti vincitori hanno immortalato i loro momenti di gloria con le Victory Selfie, scattate con il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, simbolo dell’incontro tra innovazione e spirito sportivo.

Dietro i riflettori, Samsung ha messo la propria tecnologia al servizio dell’inclusione. La funzione Interprete basata su intelligenza artificiale, integrata nei dispositivi Galaxy forniti ai volontari, consente di superare le barriere linguistiche, facilitando la comunicazione tra atleti, staff e visitatori nei villaggi e negli impianti olimpici. Gli atleti sottolineano come la traduzione in tempo reale favorisca connessioni più immediate e autentiche, promuovendo uno spirito di collaborazione che riflette appieno i valori olimpici.

Anche al di fuori delle strutture sportive, la presenza del brand coreano è tangibile. Nelle città coinvolte, le Galaxy Charging Stations permettono ai tifosi di restare sempre connessi, mentre il Samsung Victory Truck trasforma le strade in spazi esperienziali grazie a contenuti in realtà aumentata e ricordi digitali scaricabili, creando un ponte continuo tra l’evento olimpico e il pubblico.

Con questo progetto, Samsung sottolinea il proprio impegno nel portare la tecnologia oltre i confini tradizionali. Milano Cortina 2026 diventa così il palcoscenico ideale per mostrare come l’innovazione mobile possa abbattere le distanze – linguistiche, culturali e geografiche – e amplificare lo spirito condiviso dei Giochi Olimpici Invernali.