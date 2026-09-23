Misano World Circuit ospita ASI Fest: weekend a motori accesi per celebrare 60 anni di storia

Il Misano World Circuit si prepara a ospitare un evento senza precedenti: dal 25 al 27 settembre andrà in scena ASI Fest, la grande festa che celebra il 60° anniversario dell'Automotoclub Storico Italiano. Per un intero weekend, la passione per i motori vintage si trasformerà in protagonista assoluta, animando la suggestiva cornice della Motor Valley romagnola.



L'appuntamento è gratuito e aperto a tutti: il circuito si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto, dando spazio ad auto d'epoca, moto e ogni altro genere di veicolo storico. Ogni angolo del villaggio sarà vivacizzato da esposizioni, esibizioni dinamiche, momenti di intrattenimento e approfondimenti culturali per grandi e piccoli.



Ogni commissione ASI proporrà spazi espositivi tematici, raccontando la varietà e la ricchezza del motorismo storico italiano, al centro dell'attività culturale e divulgativa del club fondato nel 1966.



Lo spirito dell'evento è perfettamente riassunto dalle parole del presidente Alberto Scuro: ASI Fest rappresenta la chiusura di un intero anno dedicato alle celebrazioni del 60° anniversario ASI - con il coinvolgimento di tutte le anime della Federazione: commissioni, volontari, club di tutta Italia e appassionati. Una festa per condividere i valori dell'associazionismo a noi più cari, un momento di approfondimento culturale attraverso la scoperta dell'evoluzione motoristica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia.



L'iniziativa, fortemente voluta dall'ASI, punta a diffondere la cultura motoristica tra il grande pubblico e valorizzare il patrimonio di passione e conoscenza che ha segnato la storia dei motori in Italia. L'ingresso libero testimonia la volontà di aprire a tutti la celebrazione di un settore che continua ad affascinare ogni generazione.