Gianna Nannini: dopo il trionfo a Berlino, arriva GIANNAGOLD e il Celebration Tour 2027

Gianna Nannini celebra cinquant'anni di carriera con il nuovo album GIANNAGOLD e il Celebration Tour 2027 nei palasport di Italia ed Europa.

Gianna Nannini festeggia un momento storico della sua carriera: dopo aver registrato il sold out con 20.000 spettatori all'arena Waldbühne di Berlino, parte ufficialmente il conto alla rovescia per il nuovo album e un tour che la vedrà protagonista nei principali palasport italiani ed europei nel 2027.

GIANNAGOLD, il nuovo progetto discografico, sarà disponibile dal 6 novembre 2026 con preorder attivo dal 25 settembre. Si tratta di una raccolta celebrativa che ripercorre l'intera carriera della rocker senese: 29 brani, di cui 4 inediti e 10 arrangiati in versione orchestrale, pubblicati da EMI Records/Universal Music Italia in diversi formati esclusivi, anche autografati e numerati per i collezionisti.

Tra i brani inediti figurano anche due recenti hit, America Inc. con Marracash e Meraviglioso errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino. Il nuovo progetto segue la scia della lunga carriera di Gianna Nannini, celebrando mezzo secolo di successi dal debutto discografico che l'ha resa icona internazionale del rock.

Il primo assaggio live di questa nuova era ha visto Nannini incantare la famosa Waldbühne di Berlino con uno spettacolare concerto sold out lo scorso 19 settembre: Oltre due ore di concerto in cui la rocker europea per eccellenza ha passato in rassegna i brani più celebri del suoi cinquant'anni di carriera, accompagnata dalla rinomata Bohemian Symphony Orchestra Prague, con i suoi 46 elementi diretti da Martin Šanda.

Con l'uscita di GIANNAGOLD, nel 2027 prenderà il via il Celebration Tour: una serie di date nei palazzetti più prestigiosi d'Italia e d'Europa prodotte da Vivo Concerti. Il tour parte da Livorno il 13 marzo 2027 (Modigliani Forum), prosegue con il debutto ufficiale a Milano il 15 marzo (Unipol Forum), quindi Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Nannini sui grandi palchi tricolori dopo oltre 30 show sold out nei due anni precedenti.

La tournée internazionale proseguirà in Europa dal 14 ottobre 2027, con tappe a Amburgo, Leipzig, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Norimberga, Düsseldorf e il gran finale a Zurigo il 29 ottobre.

Il calendario completo del GIANNAGOLD - CELEBRATION TOUR - LIVE 2027 conferma ancora una volta la centralità di Gianna Nannini nella scena musicale italiana ed europea, pronta a infiammare i palasport e a coinvolgere vecchie e nuove generazioni con la potenza delle sue canzoni dal vivo.