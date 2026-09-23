Centomilacarie torna con il nuovo singolo Monete e bottoni e annuncia il tour 2027

Centomilacarie pubblica il nuovo singolo Monete e bottoni il 25 settembre e annuncia il Benedetto Live Tour 2027 nei club di Padova, Bologna, Roma e Milano.

Centomilacarie torna sulle scene con Monete e bottoni, il nuovo singolo in uscita venerdì 25 settembre per Maciste Dischi, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il brano rappresenta una conferma del percorso emotivo e artistico che l'artista sta portando avanti, continuando a costruire un universo musicale visionario, ricco di momenti di tenerezza e brutalità che convivono senza contraddizione.

L'annuncio del singolo è stato anticipato da un trailer narrato da Francesco Migliaccio, nota voce del podcast Demoni Urbani, creando grande attesa sui social. Il sentimento non viene mai raccontato nella sua forma più ordinata o rassicurante: prende strade imprevedibili, si mescola alla paura, all'istinto e a quella malinconia che riesce a trasformare anche le immagini più assurde in qualcosa di incredibilmente reale.

Il ritorno di Centomilacarie non è solo discografico. Dopo il successo degli ultimi anni, l'artista annuncia il Benedetto Live Tour 2027 con quattro date nei principali club italiani, prodotto da Vivo Concerti. Il calendario prevede le seguenti tappe: Padova (Hall, 2 aprile), Bologna (Estragon Club, 7 aprile), Roma (Largo Venue, 8 aprile) e Milano (Fabrique, 15 aprile). I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali come TicketOne; si raccomanda di acquistare solo tramite rivenditori autorizzati.

Centomilacarie, al secolo Simone, classe 2004, originario della provincia di Varese, si è già fatto notare sulla scena italiana con il singolo d'esordio Strappami la pelle a morsi a soli 17 anni e con l'EP neanche anch'io. Nel 2024 ha partecipato all'album Maya del produttore MACE con il brano Non mi riconosco insieme a Salmo e si è esibito in diversi importanti eventi tra cui Lebonski Park di Milano. Selezionato anche da Spotify Radar, ha ottenuto riconoscimenti come uno dei volti emergenti del panorama nazionale.

Il suo album d'esordio IO NESSUNO pubblicato nel febbraio 2025 ha riscosso grandi consensi da pubblico e critica, culminando in un tour sold out nei principali club italiani e un concerto conclusivo ai Magazzini Generali di Milano. Ora Centomilacarie è pronto a inaugurare una nuova stagione musicale, con Monete e bottoni a segnare l'inizio di un altro percorso intenso e autentico, in attesa dei concerti del 2027 che si annunciano già imperdibili.