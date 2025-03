Mobilize Fast Charge una nuova esperienza di ricarica ultrarapida per tutti

Mobilize, in collaborazione con la rete Renault, sta rivoluzionando il settore della mobilità elettrica sviluppando stazioni di ricarica ultrarapida accessibili a tutti i conducenti di veicoli elettrici. L’obiettivo è garantire un’infrastruttura efficiente e capillare, facilitando i lunghi viaggi e offrendo soluzioni di ricarica adatte a ogni esigenza, sia a domicilio che sul posto di lavoro o durante gli spostamenti.

Espansione strategica della rete Mobilize

Dal 2023, Mobilize ha già aperto 25 stazioni in Francia, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 entro la fine del 2025. Il piano di sviluppo non si ferma ai confini francesi: dal 2025 al 2026, la rete verrà estesa anche in Belgio e Spagna, mercati chiave per il Gruppo Renault.

Grazie a una partnership strategica con Free to X, Mobilize ha già accesso a oltre 100 stazioni di ricarica ultrarapida in Italia, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente la sua presenza nel Paese. Entro il 2028, Mobilize punta a diventare un attore di riferimento nella ricarica ultrarapida in Europa, con una rete di 650 stazioni operative in Francia, Italia, Belgio e Spagna.

Ricarica ultraveloce: fino a 400 km di autonomia in soli 15 minuti

Le stazioni Mobilize Fast Charge sono dotate di colonnine in grado di erogare fino a 320 kW, consentendo di recuperare 400 km di autonomia in appena 15 minuti. La loro efficienza è garantita da un tasso di disponibilità superiore al 99% e da un servizio di manutenzione attivo 24/7.

Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più fluida, le stazioni supportano il servizio Plug & Charge, che avvia la ricarica automaticamente non appena il veicolo compatibile viene collegato, eliminando la necessità di badge o carte di pagamento. Gli utenti Renault possono già usufruire di questo servizio tramite Mobilize Charge Pass.

Un’area lounge per rilassarsi o lavorare durante la ricarica

Per migliorare il comfort degli utenti, Mobilize Fast Charge offre una lounge gratuita e sicura, ideale per rilassarsi o lavorare. In alcune location è disponibile anche una cabina insonorizzata per effettuare telefonate in totale riservatezza. Gli utenti possono inoltre usufruire di Wi-Fi gratuito, caffè, snack e servizi igienici per rendere l’attesa più piacevole.

Tariffe competitive e offerte speciali per i clienti Renault

Mobilize punta a rendere la ricarica elettrica accessibile con prezzi vantaggiosi. Al momento dell’apertura di una nuova stazione, viene applicata una tariffa promozionale di 0,41 €/kWh per i primi due mesi, valida per i pagamenti con carta. I clienti Renault in possesso di Mobilize Charge Pass possono beneficiare di una tariffa agevolata di 0,39 €/kWh per un anno.