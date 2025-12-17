MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Arriva a sorpresa un nuovo capitolo nella lunga storia artistica dei MODÀ: venerdì 19 dicembre sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Ti amo ma non posso dirlo”, l’inedito che segna il ritorno della band milanese insieme alla cantante Bianca Atzei.

Il brano, scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicato da Atlantic Records Italy/Warner Music Italia, racconta l’intensità di un sentimento nato da una profonda amicizia. Le voci dei due artisti si fondono in un dialogo musicale che affronta il tema universale dell’amore inespresso, quell’amore che nasce tra due amici e resta sospeso per paura di cambiare un legame prezioso.

L’inedito arriva al termine di un anno memorabile per i MODÀ, che hanno annunciato il ritorno allo Stadio di San Siro, partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico”, pubblicato il nuovo album “8 canzoni” e portato più di 150 mila fan nei palazzetti italiani durante il tour. Un traguardo che chiude un 2025 di grandi soddisfazioni e apre a nuovi progetti live previsti per i prossimi mesi.

Nel raccontare la nascita del brano, Kekko Silvestre ha spiegato: “Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto”. L’artista ha poi aggiunto parole di grande affetto verso Bianca Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.

Anche Bianca Atzei ha voluto condividere l’emozione di questa collaborazione e il significato personale che il brano ha avuto per lei: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata ‘Ti amo ma non posso dirlo’, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

Con questo nuovo singolo, i MODÀ rinnovano una collaborazione artistica e umana che dura da anni: con Bianca Atzei avevano già condiviso successi come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”. “Ti amo ma non posso dirlo” rappresenta così la naturale prosecuzione di un percorso comune fondato su fiducia reciproca, condivisione e sensibilità artistica.

Per la band di Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), questo brano è anche un’occasione per riaffermare la propria identità musicale. Dopo oltre 20 anni di carriera, i MODÀ continuano a costruire il loro dialogo con il pubblico, trasformando esperienze personali in emozioni collettive e confermando la capacità di rendere universali i sentimenti più intimi.

“Ti amo ma non posso dirlo” è dunque più di una canzone: è un inno alla delicatezza dei sentimenti, al coraggio di riconoscere l’amore anche quando resta non detto, e alla forza delle relazioni autentiche che attraversano la vita, la musica e il tempo.