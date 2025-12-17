Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Published

Arriva a sorpresa un nuovo capitolo nella lunga storia artistica dei MODÀ: venerdì 19 dicembre sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Ti amo ma non posso dirlo”, l’inedito che segna il ritorno della band milanese insieme alla cantante Bianca Atzei.

Il brano, scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicato da Atlantic Records Italy/Warner Music Italia, racconta l’intensità di un sentimento nato da una profonda amicizia. Le voci dei due artisti si fondono in un dialogo musicale che affronta il tema universale dell’amore inespresso, quell’amore che nasce tra due amici e resta sospeso per paura di cambiare un legame prezioso.

L’inedito arriva al termine di un anno memorabile per i MODÀ, che hanno annunciato il ritorno allo Stadio di San Siro, partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico”, pubblicato il nuovo album “8 canzoni” e portato più di 150 mila fan nei palazzetti italiani durante il tour. Un traguardo che chiude un 2025 di grandi soddisfazioni e apre a nuovi progetti live previsti per i prossimi mesi.

Nel raccontare la nascita del brano, Kekko Silvestre ha spiegato: “Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto”. L’artista ha poi aggiunto parole di grande affetto verso Bianca Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.

Anche Bianca Atzei ha voluto condividere l’emozione di questa collaborazione e il significato personale che il brano ha avuto per lei: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata ‘Ti amo ma non posso dirlo’, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

Con questo nuovo singolo, i MODÀ rinnovano una collaborazione artistica e umana che dura da anni: con Bianca Atzei avevano già condiviso successi come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”. “Ti amo ma non posso dirlo” rappresenta così la naturale prosecuzione di un percorso comune fondato su fiducia reciproca, condivisione e sensibilità artistica.

Per la band di Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), questo brano è anche un’occasione per riaffermare la propria identità musicale. Dopo oltre 20 anni di carriera, i MODÀ continuano a costruire il loro dialogo con il pubblico, trasformando esperienze personali in emozioni collettive e confermando la capacità di rendere universali i sentimenti più intimi.

“Ti amo ma non posso dirlo” è dunque più di una canzone: è un inno alla delicatezza dei sentimenti, al coraggio di riconoscere l’amore anche quando resta non detto, e alla forza delle relazioni autentiche che attraversano la vita, la musica e il tempo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Max Pezzali annuncia il suo primo tour europeo: “Max Forever – Goes to Europe 2026”

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

Škoda presenta due nuove sportive: Elroq RS Matt Edition e Fabia 130

Motori

Toyota porta energia e innovazione sulle piste con lo SnowBeat Tour by RDS

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Gardaland Resort celebra il Capodanno 2026 con “Shine On ’75”: una notte anni ’70 tra gusto, musica e magia

Sport

Panini lancia la prima collezione di figurine interamente dedicata alla Serie BKT

Motori

Lepas accende il Natale di Milano con “UNSEEN” a Portanuova
arte moderna europea Roma Ara Pacis

Società

Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Motori

XPENG Italia rinnova la partnership con Electrip: wallbox e 3.000 kWh inclusi con G6 e G9 MY26

Società

“Realpolitik” torna su Retequattro: politica, sicurezza e overtourism al centro della puntata

Spettacolo

Mimmo Locasciulli celebra 50 anni di carriera con il gran finale del tour “Dove lo sguardo si perde”

Società

Suzuki e Fraglia Vela Riva insieme per la Giornata Ecologica del Lago di Garda

Spettacolo

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Spettacolo

“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Spettacolo

CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Kid Yugi è tornato. Dopo il successo clamoroso de “I nomi del Diavolo”, certificato cinque volte Platino e stabile da oltre 90 settimane nella...

5 ore ago

Spettacolo

Max Pezzali annuncia il suo primo tour europeo: “Max Forever – Goes to Europe 2026”

Max Pezzali apre un nuovo capitolo della sua carriera live. Dopo il successo straordinario dei concerti negli stadi italiani e in attesa della tournée...

5 ore ago

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Il Pordenone Blues & Co. Festival raggiunge la sua 35ª edizione e lo fa con un annuncio che farà battere il cuore di tutti...

7 ore ago

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Laura Pausini torna con un progetto che celebra la grande musica italiana e internazionale. Il 6 febbraio 2026 uscirà “Io Canto 2”, il nuovo...

1 giorno ago