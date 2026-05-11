Monferrato On Stage 2026, musica e sapori per un'estate tra arte e sostenibilità

Monferrato On Stage 2026 anima l'estate tra Torino, Asti e Alessandria: 15 eventi con musica, enogastronomia, arte e progetti per giovani. Ingresso gratuito.

Monferrato On Stage festeggia l'undicesima edizione dal 23 maggio al 29 agosto, proponendo 15 eventi gratuiti che valorizzano il territorio compreso tra le province di Torino, Asti e Alessandria. L'iniziativa, ideata e curata da Fondazione MOS ETS, punta a integrare musica, arte, sapori e impegno su sostenibilità e inclusione, confermandosi come un appuntamento imperdibile dell'estate piemontese.

Il cartellone 2026 offre una lineup prestigiosa: tra gli ospiti figurano Angelica Bove, Beba, Bobo Rondelli, Bunna, Chiara Buratti, Dutch Nazari, Ensi, Modena City Ramblers, Il Mito New Trolls, Simona Molinari, Rino Gaetano Band, Selton, Miglio, Stefania Dipierro, Julian Oliver Mazzariello e la Rino Gaetano Band. Ad arricchire la manifestazione la mostra fotografica interattiva Pictures of You, progetto di Henry Ruggeri e Rebel House con racconti video originali di Massimo Cotto, in cui celebri protagonisti della musica internazionale rivivono attraverso tecnologie immersive.

La rassegna sposa l'innovazione con progetti come Monferrato Next, pensato per rafforzare la presenza dei giovani nelle comunità locali e contrastare l'esodo verso le città. L'iniziativa mira a creare nuove competenze, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e arricchire l'offerta culturale con attività rivolte ai giovani, sostenuta dalla Regione Piemonte attraverso fondi dedicati alle politiche giovanili.

Spazio anche all'inclusione e all'accessibilità: in collaborazione con CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, viene stilato un manifesto per favorire l'accessibilità degli eventi e del territorio anche a persone con disabilità o in situazione di fragilità socio-economica, ribadendo l'impegno etico della Fondazione MOS ETS.

Enogastronomia e vini tipici restano protagonisti con la brigata di Monferrato Rural Food coordinata da Anna Blasco, e la collaborazione di Asti Agricoltura-Confagricoltura, Consorzio di Cocconato, produttori locali e allevatori della razza bovina piemontese. I vini saranno forniti dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, dalle enoteche regionali di Ovada e Albugnano, incarnando la sinergia tra i grandi territori del Monferrato. Cultura, musica, cibo e vino sono veicoli innovativi per fare conoscere le nostre produzioni e il valore del territorio.

Il programma parte il 23 maggio da Lauriano (Torino) con Giuseppe Scarpato, Ivano Zanotti e Mario Guarini e il loro spettacolo Storie di Rock'n'Roll. Seguiranno appuntamenti teatrali e musicali ad Albugnano con Chiara Buratti, Cocconato con Il Mito New Trolls, Roatto con Bobo Rondelli, Ferrere con Julian Oliver Mazzariello e Stefania Dipierro, Ovada con Simona Molinari, San Marzano Oliveto con i Selton e Casalborgone con la Rino Gaetano Band.

Cavagnolet altro appuntamento chiave, con la serata urban-hip hop Cavaflow, che vede Beba ed Ensi tra i protagonisti, seguiti da Miglio e Bunna. Il 26 luglio a Piea i Modena City Ramblers saranno ospiti del festival Kaptura, mentre l'8 agosto a Moncalvo si esibirà Dutch Nazari. Il 21 agosto spazio ad Angelica Bove, per chiudere il 29 agosto a Camerano Casasco.

Tra le novità anche il progetto culturale Nord Ovest Cultura, in collaborazione con il festival ligure Ponente Vibes, per un percorso di scambio e contaminazione tra i territori di Piemonte e Liguria, volto a rafforzare la rete interregionale e valorizzare storia, enogastronomia e cultura locali.

Per la quarta volta torna il pittore Pablo T, maestro dell'Astrattismo Extrasensoriale, le cui opere saranno scenografie spettacolari di alcuni eventi, insieme a mostre pop-up e nuove installazioni artistiche.

Monferrato On Stage continua a crescere di anno in anno, sostenuto da partner come Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ed enti locali. I dati parlano chiaro: oltre il 60% dei partecipanti scopre i siti storici monferrini grazie all'evento, che è ormai diventato marchio identitario della promozione territoriale piemontese. Il successo della scorsa edizione conferma l'efficacia di un format capace di attirare flussi turistici nazionali e internazionali.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e rappresentano una distinta occasione per vivere la cultura del Monferrato tra musica, tradizione, gusti autentici e paesaggi unici.