Monferrato On Stage: musica, sapori e tradizione tornano protagonisti a Villafranca d'Asti

Cresce l'attesa per l'11ª edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce musica, arte, gastronomia e sostenibilità per valorizzare le eccellenze e le tradizioni del Monferrato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Domani, sabato 9 maggio, Villafranca d'Asti apre le danze ospitando una speciale anteprima nell'ambito della rassegna Maiale d'Autore. L'evento vedrà la collaborazione di cinque Comuni astigiani - Villafranca, Maretto, Cantarana, Roatto e San Paolo Solbrito - che insieme alle rispettive Pro loco offriranno un'esperienza all'insegna dei sapori autentici e della convivialità.

Sotto i Portici Comunali, dalle ore 19.30, Luca Fogliati, Pier Francesco Marconi e Fabio Serra renderanno omaggio alla musica italiana pop e rock più iconica e daranno ufficialmente inizio alla serata. Alle 21.45 il main stage in Piazza delle Pollaie ospiterà Luca Martelli, lo storico batterista di Litfiba e Piero Pelù, con lo spettacolo "Ride Gorilla": un dj set unico con canzoni mixate in tempo reale e suonate solo con la batteria, promettendo grande energia e interazione col pubblico. Dalle 23.30 il dj set di DJ Robertino farà ballare la piazza fino a notte inoltrata.

Nel centro di Villafranca sarà possibile accedere alla Food Area per gustare i piatti tipici monferrini a base di maiale, preparati dai volontari delle Pro loco coinvolte. I vini saranno selezionati e proposti dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, offrendo ai visitatori l'occasione perfetta per scoprire il meglio della produzione vinicola locale. Non mancheranno cocktail d'autore grazie allo storico bar Bosso e alla collaborazione con la Distilleria Bosso e nuovi produttori del territorio.

Monferrato On Stage, nato nel 2016 su iniziativa della Fondazione MOS, è cresciuto negli anni ridefinendo il concetto di festival come sinergia tra cultura, territorio e identità locale. Monferrato On Stage non è solo un festival musicale ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell'enogastronomia e della cultura musicale.

L'edizione 2026 si distingue per il sostegno delle istituzioni regionali e la partnership con numerosi enti e associazioni, sottolineando l'importanza di una manifestazione che da anni valorizza il Monferrato anche attraverso la direzione artistica musicale di Ettore Caretta. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, rendendo il Monferrato protagonista in Piemonte tra sapori, territori e grande musica dal vivo.