Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell'evento di Fiera Roma

A meno di un mese dal via, Motodays 2026 si prepara a trasformare la Capitale nel cuore pulsante del motociclismo italiano. Dal 6 all’8 marzo, negli spazi di Fiera Roma, l’evento conferma e rafforza il proprio posizionamento come manifestazione esperienziale e formativa di riferimento per il mondo delle due ruote, puntando su giovani, sicurezza stradale e prova diretta dei modelli più attesi.

L’edizione 2026 segna un’evoluzione chiara: non solo esposizione, ma educazione, responsabilità e cultura motociclistica consapevole. Un approccio che guarda al futuro del settore, coinvolgendo istituzioni, scuole e professionisti in un grande progetto didattico dedicato alle nuove generazioni.

Protagonista della giornata inaugurale di venerdì 6 marzo sarà un imponente programma formativo che coinvolgerà circa 3.000 studenti in una mattinata di incontri, attività pratiche e momenti di confronto. Un’iniziativa corale che vede la partecipazione di realtà di primo piano come Federmoto, Polizia Stradale, DEKRA Italia, ACI, Roma Servizi per la Mobilità, Comune di Roma e il Centro di Formazione Salesiano per la Meccatronica.

Motodays si trasforma così in un vero hub di edutainment, dove la passione per le due ruote incontra la formazione sulla sicurezza stradale e sull’uso consapevole della moto. L’obiettivo è chiaro: avvicinare i giovani a una mobilità più sicura, responsabile e sostenibile, creando una nuova generazione di motociclisti preparati e attenti.

Accanto alla dimensione didattica, Motodays 2026 rafforza la sua anima esperienziale, da sempre tratto distintivo della manifestazione. Le demo ride tornano protagoniste con un’offerta ancora più ampia. Dalle prove su strada con uscita esterna dal quartiere fieristico, alle sessioni off-road su sterrato con moto equipaggiate con pneumatici tassellati, fino alle aree dedicate alla mobilità elettrica all’interno dei padiglioni, i visitatori potranno vivere un’esperienza completa e immersiva. Non una semplice esposizione statica, ma un’occasione concreta per testare le moto in contesti reali e comparabili.

La formazione attiva rappresenta un altro pilastro strategico dell’edizione 2026. La Young Academy offrirà attività su moto Ohvale dedicate ai più giovani, mentre la Nannelli Academy, punto di riferimento per l’avviamento alla guida sportiva di bambini e ragazzi, sarà presente nell’area Talaria Ride Life. Debutta inoltre il primo corso di guida sicura su strada riservato agli Under 30, realizzato in collaborazione con Southland Discoveries e prenotabile direttamente dal sito ufficiale dell’evento. Un’iniziativa che rafforza ulteriormente la missione educativa della manifestazione.

Grande attenzione anche al pubblico femminile, con momenti di confronto e consigli di guida dedicati alle motocicliste grazie alla collaborazione con la Commissione femminile di Federmoto e con associazioni come Donna in Sella e Donna in Moto. Un segnale concreto verso un motociclismo sempre più inclusivo, aperto e rappresentativo.

Con formazione ed experience al centro della scena, Motodays 2026 si conferma dunque non solo vetrina espositiva, ma luogo di crescita e cultura. Un appuntamento capace di parlare ai motociclisti di oggi e a quelli di domani, rafforzando il ruolo di Roma come capitale italiana delle due ruote nel mese di marzo.

