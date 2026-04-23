NEO, il robot domestico di 1X debutta in Italia nello spazio SMEG al Salone del Mobile

NEO, innovativo robot domestico di 1X, fa il suo debutto italiano allo stand SMEG durante il Salone del Mobile 2026, integrando tecnologia e vita quotidiana.

Durante il Salone del Mobile 2026, SMEG ha ospitato in anteprima assoluta per l'Italia NEO, il robot domestico progettato dalla norvegese 1X. Questa innovazione si distingue per l'abilità di integrarsi con discrezione e armonia negli ambienti domestici, portando la robotica a un nuovo livello di convivenza con la vita di tutti i giorni.

Non si tratta di un semplice esperimento tecnologico, ma di una visione di convivenza armoniosa: NEO non è un "intruso" meccanico, ma un compagno silenzioso (solo 22 decibel) capace di interagire con gli elettrodomestici SMEG, imparando i rituali della cucina e muovendosi con un'agilità quasi umana.

NEO si propone come supporto intelligente nella routine quotidiana, grazie alla capacità di interagire direttamente con i dispositivi SMEG. Non solo apprende le abitudini familiari in cucina, ma lo fa con una silenziosità sorprendente, grazie a un livello di rumore massimo di soli 22 decibel. La sua presenza passa quasi inosservata, mentre la tecnologia gli consente di studiare e imitare i movimenti umani, adattandosi all'ambiente domestico senza risultare invasivo.

L'esposizione di NEO all'interno dello spazio SMEG rappresenta un connubio tra design, funzionalità e innovazione. Il robot diventa così parte integrante dell'ambiente casa, allineandosi allo stile e alla qualità che contraddistingue i prodotti SMEG.

La presentazione di NEO al Salone del Mobile segna un importante passo avanti verso la vera integrazione della robotica nella vita domestica italiana. L'obiettivo di 1X è superare la barriera tra macchina e quotidianità, offrendo un assistente capace di apprendere ritualmente e muoversi con agilità, rendendo la tecnologia parte naturale della casa.