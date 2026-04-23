Leapmotor B05: l'elettrica sportiva debutta in Italia a partire da 22.900 euro

Leapmotor inaugura una nuova era della mobilità elettrica in Italia con l'apertura degli ordini della B05, la sua prima vettura sportiva completamente elettrica. Pensata per un pubblico attento allo stile e all'innovazione, la B05 combina un design emozionale con tecnologia avanzata e un prezzo di lancio particolarmente competitivo. L'offerta speciale consente infatti ai primi clienti, in caso di permuta o rottamazione, di portarsi a casa la B05 a soli 22.900 euro.



Progettata per offrire sia prestazioni che versatilità quotidiana, la B05 vuole distinguersi tra le elettriche sportive: proporzioni ispirate alle coupé, carreggiata ampia e portiere senza cornice creano un look deciso e atletico. Grazie alla trazione posteriore e a una ripartizione dei pesi 50:50, la guida risulta coinvolgente, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h, in soli 6,7 secondi, testimonia il carattere dinamico della vettura.



L'aerodinamica ottimizzata gioca un ruolo centrale: la B05 punta su una griglia anteriore attiva, prese d'aria frontali e deflettori laterali per raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,26. I fari LED a lama, la barra luminosa posteriore e i cerchi da 19 pollici completano l'identità sportiva. L'auto è disponibile in cinque vivaci colorazioni: Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.



Sotto il cofano, la B05 monta un motore da 218 CV (160 kW) e 240 Nm, sviluppato sulla base dell'esperienza Stellantis. Due tagli di batteria sono disponibili: 56,2 kWh per un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh che porta la percorrenza fino a 482 km. Grazie all'innovativa tecnologia Cell-to-Chassis (CTC), la batteria integra una funzione strutturale, migliorando rigidità e densità energetica interna del 13%. La ricarica rapida fino a 174 kW consente di recuperare energia dal 30% all'80% in soli 17 minuti.



La sicurezza è prioritaria: la struttura ad alta resistenza assicura una rigidità torsionale di 34.500 Nm/° e l'abitacolo protegge i passeggeri con 7 airbag, inclusi quelli centrali. Presente anche una dotazione di 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, per arrivare al massimo punteggio nei test Euro NCAP previsti a fine 2026.



Gli interni curati propongono un abitacolo raffinato e minimale, dominato dal grande schermo centrale touch da 14,6 pollici e dal quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. I sedili sono in eco-pelle con funzione riscaldamento e materiali morbidi, mentre i sedili posteriori sono reclinabili di 27 gradi per favorire il comfort su lunghe percorrenze. Lo spazio non manca: la configurazione intelligente garantita dalla batteria CTC consente spazio laterale al vertice della categoria e un bagagliaio fino a 1.400 litri con i sedili abbattuti. Il tetto panoramico con tendina permette di inondare l'abitacolo di luce naturale.



La B05 offre un'esperienza 100% digitale e connessa: il sistema Leap OS 4.0 Plus gestisce i servizi smart, anche da remoto tramite App, tra cui chiusura porte, climatizzazione e monitoraggio in tempo reale. La vettura offre anche una chiave digitale e avanzati sistemi di sicurezza.



Sono previsti due allestimenti, Life e Design, che puntano su semplicità di scelta e dotazione completissima. La Life può essere abbinata a entrambe le batterie, la Design monta in esclusiva la più capiente e aggiunge materiali più ricercati e sistema audio superiore. Il listino parte da 26.900 euro per la Life 56,2 kWh, 29.400 euro per la Life 67,1 kWh e 30.900 euro per la Design.



La Leapmotor B05 si rivolge a clienti urbani attenti allo stile, a trendsetter e appassionati di motorsport che cercano non solo efficienza e tecnologia, ma anche carattere, emozione e una forte personalità. Un nuovo punto di riferimento nella mobilità elettrica sportiva, pronta a rivoluzionare il modo di vivere l'auto in Italia.