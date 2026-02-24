Connect with us

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Nikon amplia la sua linea di ottiche professionali con il lancio del nuovo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II, un teleobiettivo zoom di nuova generazione pensato per fotografi e videomaker che cercano elevate prestazioni e massima versatilità. Progettato per il sistema mirrorless Z, il nuovo modello eredita l’eccellenza costruttiva della linea S e introduce soluzioni tecniche volte a migliorare maneggevolezza, rapidità di messa a fuoco e stabilità d’immagine.

Con un peso di appena 998 grammi, il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II si impone come l’obiettivo più leggero della sua categoria. Questa caratteristica ne agevola l’utilizzo durante le riprese a mano libera, rendendolo ideale per reportage, fotografia sportiva e video dinamici. In particolare, i videomaker che utilizzano camere Nikon Z su stabilizzatori gimbal trarranno vantaggio dallo zoom interno bilanciato, capace di mantenere costante il baricentro anche durante la variazione della lunghezza focale.

Tra le innovazioni principali spicca il sistema VR (Vibration Reduction) integrato fino a 6 stop, che assicura massima nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione o con tempi di posa lunghi. L’ampia apertura f/2.8 offre un eccellente controllo sulla profondità di campo, garantendo uno sfocato morbido e piacevole, ideale per il ritratto e le riprese cinematografiche. La tecnologia Synchro VR consente inoltre di ottimizzare la stabilità non solo al centro, ma anche ai bordi del fotogramma, assicurando risultati uniformi in tutto il campo visivo.

Un altro aspetto chiave del nuovo zoom è la reattività del sistema di autofocus. Nikon ha introdotto il nuovo sistema AF dotato dei motori voice coil Silky Swift, capaci di ridurre drasticamente rumore e vibrazioni e di aumentare la velocità fino a 3,5 volte rispetto ai modelli precedenti. Questo significa maggiore precisione e prontezza nelle situazioni di scatto più dinamiche, senza compromettere la silenziosità indispensabile per l’uso video.

Il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II conferma così la filosofia della linea S di Nikon: eccellenza ottica, ergonomia raffinata e innovazione tecnologica al servizio della creatività. Con la sua combinazione di leggerezza, stabilità e rapidità d’azione, questo nuovo obiettivo si candida a diventare uno strumento imprescindibile per i professionisti e gli appassionati che desiderano prestazioni elevate e flessibilità in ogni condizione di ripresa.

