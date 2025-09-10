NIKON ZR: ecco la cinema-camera full-frame all in one

Nikon | RED amplia la linea Z CINEMA con l’aggiunta della cinema-camera full-frame Nikon ZR. Progettata per filmmaker, videomaker e creator sempre in movimento, la ZR è la cinema camera all-in-one più leggera in circolazione1 e offre una potenza cinematografica ben al di sopra delle sue dimensioni. Grazie al sensore a pieno formato 6K, alla rinomata scienza del colore RED, all’ampio monitor da 4 pollici ad angolazione variabile e all’audio a 32 bit float (formato di registrazione audio che offre un’ampissima gamma dinamica, consentendo di catturare suoni da molto deboli a molto forti senza distorsioni o rumore) integrato nella fotocamera, la nuova Nikon ZR è in grado di riprendere sequenze sorprendenti e audio pulito senza la necessità di attrezzature esterne.

Dalle scene accuratamente pianificate alle riprese dinamiche in stile “run-and-gun” (stile di ripresa dinamica che richiede attrezzatura leggera e flessibilità, spesso utilizzata per documentari, eventi o produzioni che richiedono velocità), Nikon ZR è lo strumento perfetto per coloro che vogliono elevare la qualità delle loro produzioni video. La registrazione interna fino a 6K/60p e un set completo di formati video professionali offrono la flessibilità necessaria per soddisfare praticamente qualsiasi piattaforma o flusso di lavoro. Le incredibili caratteristiche comprendono un esclusivo codec R3D NE che porta in Nikon la celebre scienza del colore RED. Inoltre, Nikon ZR vanta un ISO dual 800/6400 che mantiene la gamma dinamica di oltre 15 stop del sensore, garantendo il massimo dettaglio anche nelle alte luci e nelle ombre.

Per le configurazioni agili e snelle, il monitor ad angolazione variabile da 4 pollici della Nikon ZR rappresenta una risorsa preziosa. Il display ampio e luminoso funge da centro di controllo completo e copre la gamma colore DCI-P3, garantendo un monitoraggio cromatico accurato direttamente sul set. Dal momento che l’immagine è solo metà della storia, la ZR è la prima cinema camera al mondo1 a offrire registrazioni audio interne a 32 bit. La gamma dinamica dell’audio a 32 bit è così ampia che non sarà necessario monitorare costantemente i livelli durante le riprese: il suono può essere catturato liberamente e i livelli regolati in post-produzione senza rischio di clipping.

Tra le altre caratteristiche della nuova Nikon ZR troviamo la completa resistenza alle intemperie e un’ampia compatibilità con obiettivi Nikon e di terze parti. Inoltre, ZR fa parte di un sistema espandibile, in cui si trova anche il nuovo microfono shotgun digitale Nikon ME-D10, strumento eccellente che garantisce la cattura di un eccezionale audio direzionale in una vasta gamma di ambienti di registrazione.