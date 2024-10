Nissan lancerà la tecnologia Vehicle to Grid a prezzi competitivi

A partire dal 2026, Nissan darà il via a una nuova era per la mobilità elettrica, introducendo sul mercato alcuni modelli della sua gamma EV equipaggiati con la rivoluzionaria tecnologia Vehicle to Grid (V2G). Questa iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto alla creazione di un ecosistema energetico green, dove le vetture possono scambiare energia con gli edifici, contribuendo così a una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse energetiche.

Il lancio della tecnologia V2G è in linea con gli obiettivi del piano aziendale “The Arc” e della visione a lungo termine “Ambition 2030”, entrambi mirati a supportare la transizione verso la mobilità elettrica. Con soluzioni innovative e diversificate, Nissan si propone di contribuire alla creazione di un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.

Inizialmente disponibile nel Regno Unito, questa tecnologia sarà successivamente estesa ad altri mercati europei, offrendo ai clienti Nissan la possibilità di utilizzare la carica bidirezionale delle loro vetture non solo per alimentare le proprie abitazioni, ma anche per rivendere l’energia accumulata alla rete elettrica.

Nissan vanta un’ampia esperienza nel settore della tecnologia V2G, avendo condotto circa 40 progetti pilota in tutto il mondo negli ultimi dieci anni. Tra questi, spicca un progetto della durata di un anno presso l’Università di Nottingham, nel Regno Unito, che ha portato Nissan a diventare la prima azienda automobilistica a ottenere la certificazione “G99 Grid” per una soluzione in corrente alternata. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Nissan nel garantire soluzioni tecnologiche affidabili e innovative.

La tecnologia V2G offre numerosi vantaggi sia economici che ambientali. Grazie a questa innovativa soluzione, i costi medi annuali di ricarica possono ridursi fino al 50%, mentre le emissioni di CO2 possono essere abbattute del 30%. Il sistema V2G in corrente alternata, certificato nel Regno Unito, include un caricabatterie bidirezionale integrato a bordo, il cui prezzo è comparabile a quello di un caricabatterie mono-direzionale attualmente disponibile sul mercato.

Inoltre, i clienti Nissan potranno contare su un’app dedicata, che permetterà di controllare e gestire l’energia della propria vettura in modo semplice ed intuitivo. Questa tecnologia non solo facilita l’immagazzinamento di energia da fonti rinnovabili, ma contribuisce anche alla creazione di un ecosistema energetico sostenibile, completamente integrato.