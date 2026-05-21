Nothing But Thieves tornano con Evolution, un nuovo singolo ricco di energia

La rock band britannica Nothing But Thieves lancia Evolution, il nuovo singolo che celebra autenticità e sperimentazione, disponibile dal 22 maggio in digitale e radio.

I Nothing But Thieves sono tornati con un nuovo singolo, Evolution, disponibile dal 22 maggio in digitale e in rotazione radiofonica. Dopo aver celebrato il decimo anniversario della loro carriera lo scorso anno, la rock band britannica offre ai fan una nuova traccia che rappresenta un'importante dichiarazione d'intenti.

Evolution è il primo assaggio della nuova stagione musicale del gruppo, confermando la capacità dei Nothing But Thieves di sperimentare tra i generi. Il brano si distingue per ritmo coinvolgente, chitarre energiche e voci potenti, elementi che rispecchiano in pieno lo stile inconfondibile della band. Il testo contiene anche un riferimento a un locale fondamentale per i loro inizi nella città natale, aggiungendo una nota personale e nostalgica.

Il gruppo ha dichiarato: È una canzone che non si preoccupa troppo dell'obiettivo. Penso che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose, ed è sicuramente qualcosa che ci attrae.

Per realizzare Evolution, i Nothing But Thieves hanno deciso di tornare alle origini, registrando agli Angelic Studios, dove avevano dato vita anche all'album di debutto. Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima davanti a 250 fan e trasmesso in diretta su YouTube, coinvolgendo milioni di spettatori da tutto il mondo.

I membri della band hanno aggiunto: Abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa ci sia di reale e di tangibile in chi siamo e in come impieghiamo il nostro tempo. Le persone con cui viaggiamo per il mondo, i momenti umani sul palco, il legame che creiamo con chi viene ai nostri concerti. Tutto questo è reale. È una sorta di lettera d'amore a tutte quelle persone che, in questo modo, sono presenti nel nostro mondo.

Il gruppo, composto da Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price, ha costruito un grande seguito internazionale, conquistando fan con un alternative rock dinamico che ha portato a numerose certificazioni d'Oro e Platino in Paesi come Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia. Il loro terzo album, Moral Panic, ha superato i 320 milioni di stream e vinto il Best Indie Act ai Global Radio's Awards 2021. Nel 2023 la band ha raggiunto per la prima volta la vetta delle classifiche col disco Dead Club City, confermando la Top 10 per la quarta volta consecutiva.

Con oltre 1,2 milioni di album venduti, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni video, i Nothing But Thieves continuano a sorprendere tra energia nei live e innovazione artistica, rinnovando il proprio universo musicale con un singolo che invita ad abbracciare autenticità e condivisione.