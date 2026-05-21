ASUS e ASUSTOR lanciano i Micro-Datacenter: rivoluzione per le micro imprese italiane

ASUS e ASUSTOR presentano Micro-Datacenter per la sovranità digitale delle micro imprese italiane. Prestazioni, sicurezza, risparmio e protezione dati.

ASUS e ASUSTOR rafforzano la loro alleanza con il lancio di una soluzione innovativa pensata per le micro imprese italiane: nascono i Micro-Datacenter compatti che portano potenza di calcolo, archiviazione scalabile e massimo controllo dei dati direttamente in azienda.

Questa soluzione integrata risponde alle necessità IT di oltre il 94% delle attività produttive e di servizi italiane, unendo la competenza di ASUS nei mini PC con la leadership ASUSTOR nello storage di rete. Il risultato è un ecosistema tecnologico ad alte prestazioni che, pur mantenendo dimensioni estremamente contenute, offre funzionalità tipiche dei grandi data center alle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni.

Al centro della proposta troviamo il mini PC ASUS NUC 16 Pro, dotato di processori Intel Core Ultra Series 3, ottimizzato per i carichi di lavoro complessi e le applicazioni AI, abbinato ai NAS Lockerstor Gen2+ di ASUSTOR. Questi dispositivi offrono connettività Dual-5GbE e fino a 4 slot NVMe per caching e archiviazione ultraveloce. Insieme danno vita a piattaforme locali che garantiscono accesso rapido agli asset aziendali, piena sovranità sui dati e un risparmio economico strutturale e duraturo.

Il valore aggiunto della nuova soluzione è la perfetta integrazione fisica e logica tra i componenti: le due porte Ethernet 2.5 GbE dei NUC 16 Pro consentono un collegamento diretto e veloce con i NAS Lockerstor Gen2+, così che trasferimenti dati, backup e operazioni di caching avvengano su un canale dedicato, separato dalla rete aziendale e dai servizi cloud, chat e VoIP. Questo isolamento massimizza le prestazioni e migliora la sicurezza infrastrutturale, avvicinando anche le micro imprese agli standard enterprise.

I nuovi Micro-Datacenter operano nativamente in ambiente Windows, assicurando la massima compatibilità con i software gestionali in uso. Grazie alla potenza del NUC 16 Pro, è possibile installare suite collaborative come ONLYOFFICE Workspace o Nextcloud, così come centralini VoIP avanzati, il tutto riducendo drasticamente i costi operativi rispetto all'acquisto di servizi cloud esterni.

In un'epoca in cui la cyber-sicurezza è prioritaria, l'infrastruttura offre un controllo totale sulla gestione di password e VPN dedicate, funzionali anche per uno smart working sicuro. L'archiviazione ASUSTOR funge da cassaforte digitale con backup automatizzati che assicurano sovranità, affidabilità e alte prestazioni.

Spicca il supporto alla crittografia post-quantistica (PQC), implementato nel sistema operativo ADM di ASUSTOR, a tutela dei dati contro minacce attuali e future legate alle potenzialità dei computer quantistici.

I Micro-Datacenter sono disponibili in diverse configurazioni: dal Lockerstor 2 Gen2+ (2 bay HDD in RAID 1), ideale per chi ricerca compattezza, passando per Lockerstor 4 Gen2+ (4 bay HDD in RAID 5, fino a 96 TB), fino al top di gamma Lockerstor 6 Gen2+ abbinato ad ASUS NUC 16 Pro, con 6 HDD e supporto RAID fino a 160 TB. I prezzi partono da 489 euro per i NUC e da 640 euro per i NAS Lockerstor Gen2+.



