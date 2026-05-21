"Knife Edge: per una Stella Michelin" rinnovata per la seconda stagione su Apple TV

Apple TV ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della docuserie di successo Knife Edge: Per una Stella Michelin, la serie prodotta dal celebre Gordon Ramsay e già candidata ai BAFTA. Condotta da Jesse Burgess, esperto di cibo e viaggi e co-fondatore di TopJaw, la serie offre un accesso senza precedenti al mondo dell'alta cucina, raccontando le sfide che chef e ristoranti affrontano nella corsa per ottenere, mantenere o difendere la prestigiosa Stella Michelin.

L'annuncio conferma la fiducia di Apple TV in una produzione che ha saputo conquistare la critica, ottenendo un punteggio del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e riscuotendo grande attenzione ai BAFTA Television Awards 2026, dove è stata candidata nella categoria Factual Entertainment. La prima stagione ha documentato le storie di ristoranti d'eccellenza come Aure nei Paesi nordici, entrato nella storia per la conquista della stella in tempi record, il newyorkese Coqodaq con la sua ambizione legata al pollo fritto e Caractère, simbolo della nuova sfida della famiglia Roux.

La serie, descritta come coinvolgente e autentica, mette in luce la pressione, lo stress e la resilienza necessari per affrontare la quotidianità delle cucine più celebrate al mondo. Tra sacrificio, dedizione e ricerca costante dell'eccellenza, emergono le storie di chef determinati a raggiungere i massimi riconoscimenti culinari.

"Oggi più che mai, i ristoranti di tutto il mondo sono sottoposti a un'enorme pressione non solo per puntare alla perfezione, ma anche semplicemente per sopravvivere. Le difficoltà economiche che stanno colpendo il settore fanno sì che la posta in gioco non sia mai stata così alta. Con standard gastronomici in continua evoluzione a livello globale, Knife Edge mostra lo stress, la pressione e la resilienza necessari per mantenere i nervi saldi nella corsa verso l'eccellenza: è davvero brutale. Personalmente, continuo a essere immensamente orgoglioso della passione che anima il nostro settore: la determinazione e l'ambizione dei nuovi talenti affamati di successo, delle stelle emergenti e di quegli chef indomabili che continuano a inseguire l'esigente riconoscimento della Michelin", ha dichiarato Gordon Ramsay, produttore esecutivo della serie.

"Knife Edge: Per una Stella Michelin mette in luce le storie incredibili degli chef più talentuosi del mondo nella loro corsa al riconoscimento più prestigioso al mondo, in un contesto in cui il livello richiesto si alza ogni anno e la voglia di emergere non diminuisce mai. Dare spazio alle persone dietro questi ristoranti di livello mondiale aiuta a comprendere e apprezzare cosa significhi sopravvivere in un settore tanto straordinario quanto impegnativo. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto e non vediamo l'ora di condividere ancora di più nella seconda stagione su Apple TV", ha aggiunto il conduttore Jesse Burgess.

La seconda stagione, composta da otto episodi, promette di raccontare nuove storie di passione e desiderio di superare i limiti, seguendo chef e ristoranti di fama internazionale nella loro missione verso la conquista della Stella Michelin. La serie continuerà a offrire uno sguardo autentico dietro le quinte delle cucine più rispettate del mondo, rafforzando il suo ruolo di esplorazione completa del panorama gastronomico stellato.

Knife Edge: Per una Stella Michelin è prodotta da Studio Ramsay Global per Apple TV, con la regia di James Callum e la produzione esecutiva di Gordon Ramsay insieme a Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips e Jill Greenwood.