Carlo Parodi confermato presidente Assomusica: priorità crescita e dialogo istituzionale

La 39ª Assemblea Nazionale di Assomusica si è conclusa con la riconferma per acclamazione di Carlo Parodi alla presidenza dell'associazione. Un segnale di continuità e fiducia nel percorso intrapreso per sostenere la crescita della musica dal vivo in Italia.



Ringrazio l'Assemblea per la fiducia rinnovata - ha dichiarato Carlo Parodi - Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l'impegno a proseguire il lavoro affinché vi siano condizioni sempre migliori per lo sviluppo e la crescita dell'intero settore della musica dal vivo.



L'incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto tra produttori e organizzatori di spettacoli, ponendo al centro le strategie per il futuro del comparto. Durante la giornata sono stati letti i messaggi istituzionali del Sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e della Senatrice Lucia Borgonzoni, evidenziando l'attenzione delle istituzioni verso il mondo della musica live e il ruolo di riferimento svolto da Assomusica.



Nel corso dei lavori si è discusso delle principali sfide e delle prospettive di crescita del settore, puntando sulla necessità di mantenere un dialogo costante con le istituzioni e sulla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dagli spettacoli dal vivo. Assomusica, attraverso il rinnovo del consiglio direttivo, conferma il proprio impegno verso l'evoluzione e il rafforzamento del comparto.



Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Vincenzo Bellini, Paolo De Biasi, Giuseppe Gomez, Fulvio De Rosa, Rita Zappador e Vincenzo Grasso. L'associazione si pone dunque come riferimento per imprese e professionisti, portando avanti il suo ruolo strategico nell'industria musicale italiana.