Grande Fratello Vip: finale da record su Canale 5 con il miglior share stagionale

Grande Fratello Vip chiude in grande stile su Canale 5 con 2.444.000 spettatori e quasi 2 miliardi di visualizzazioni su social e Mediaset Infinity.

La finale di Grande Fratello Vip su Canale 5 conquista il pubblico con numeri impressionanti. L'ultima puntata del reality show, condotta da Ilary Blasi e prodotta da Endemol Shine Italy, ha raggiunto il miglior risultato stagionale, registrando 2.444.000 spettatori totali e uno share del 23,13%.

Il successo del programma non si è limitato alla televisione lineare. Grande Fratello Vip ha dominato anche in ambito digitale, raccogliendo quasi 2 miliardi (1.968.444.906) di visualizzazioni video su tutte le piattaforme social ed una media settimanale di 6,6 milioni (6.612.638) di visualizzazioni live su Mediaset Infinity. Nell'aprile 2026 il programma si è distinto al vertice delle classifiche social, sia per visualizzazioni video che per interazioni.

Questa edizione, culminata con la vittoria di Alessandra Mussolini, ha mostrato come il format continui ad attrarre e coinvolgere il pubblico trasversale.

Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha dichiarato: Grande Fratello Vip si conferma un appuntamento centrale per Canale 5 capace di coinvolgere e divertire il pubblico. Un grazie speciale a Ilary Blasi che, con il suo stile unico e ironico, ha regalato serate di leggerezza a tutti gli spettatori. Grazie anche a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, grandi opinioniste, e a tutta la squadra di Mediaset e Endemol Shine Italy che hanno contribuito al successo del programma.

Il reality di Mediaset rafforza quindi il proprio ruolo di evento televisivo e social, confermandosi come fenomeno culturale e catalizzatore di interazioni mediatiche.