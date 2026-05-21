Il ritorno in volo della leggenda: Caudron Rafale C.460, icona di innovazione

Quasi novant'anni dopo le sue leggendarie imprese, il Caudron Rafale C.460 torna a essere protagonista nei cieli, rinnovando il suo mito grazie a un attento restauro che ne ha risvegliato lo splendore originale.

L'aereo, simbolo dell'audacia tecnologica degli anni Trenta, ha segnato una pagina fondamentale della storia dell'aviazione. Oggi rivive come ambasciatore di valori senza tempo quali spirito pionieristico, visione audace della tecnologia e ricerca costante delle prestazioni. Più che un semplice mezzo, il Rafale C.460 rappresenta una storia fatta di sfide vinte e di record stabiliti, elementi che lo hanno trasformato in un punto di riferimento per appassionati, storici e tecnici del settore aeronautico.

Restaurato con passione e meticolosa cura del dettaglio, il velivolo rimane una perfetta sintesi tra passato e futuro. Quest'iconico velivolo incarna i valori che caratterizzano Renault da oltre un secolo: spirito pionieristico, audace visione tecnologica e costante ricerca delle prestazioni.

L'operazione di restauro non solo riafferma la centralità dell'innovazione ma pone l'accento sull'importanza di preservare le eccellenze della storia tecnica europea. Il Caudron Rafale C.460, tornato a nuova vita, riafferma la propria posizione come simbolo di progresso e di dedizione verso l'eccellenza.

Oggi, come ieri, il Rafale C.460 continua a ispirare le nuove generazioni, testimoniando che il fascino e la rilevanza delle grandi icone non svaniscono con il tempo, ma anzi si rafforzano, diventando esempi di come tradizione e innovazione possano volare insieme verso il futuro.