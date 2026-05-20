Gli SPLEEN pubblicano "GUSH": debutto rock per la band fiorentina tra Firenze e tour europeo

Arriva "GUSH", primo album degli SPLEEN, la giovane rock band fiorentina pronta a lasciare il segno sulla scena italiana ed europea. L'uscita ufficiale è fissata per venerdì 22 maggio su Contempo Records con distribuzione MGM metropolitan Groove merchants. Il gruppo, composto da Samuele Riccucci (chitarra e voce), Matteo Innocenti (batteria), Olmo Fantini (chitarra) e Alberto Sanna (basso), celebra così un percorso artistico nato nel 2024 e già caratterizzato da un'intensa attività tra EP e concerti.



L'album di esordio presenta 12 tracce che raccontano la crescita e l'identità sonora della band, pronte a sorprendere dal vivo in due appuntamenti speciali a Firenze: giovedì 21 maggio ascolto in anteprima con firmacopie da Contempo in Via De' Neri dalle ore 18, sabato 23 maggio live showcase al Lumen.



Come dichiarato dal gruppo, "Come una pianta che spara fuori con forza i propri semi solamente una volta pronti, così noi abbiamo deciso di far uscire GUSH. Raccolta dei nostri semi." Un disco concepito per condensare esperienze, sessioni di scrittura e concerti in una testimonianza autentica del proprio percorso.



L'uscita di "GUSH" segue il singolo "W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me)", pubblicato lo scorso aprile e subito diventato uno dei momenti simbolici nei live degli SPLEEN. Il legame della band con la dimensione dal vivo sarà protagonista anche nei prossimi mesi grazie a un'agenda intensa e ricca di palchi prestigiosi sia in Italia che nel Regno Unito.



Dopo le date fiorentine, il calendario prosegue il 12 giugno al Music For Peace di Genova; a luglio gli SPLEEN apriranno i concerti italiani dei The Darkness: il 7 luglio al Castello Scaligero di Verona e l'8 luglio al Pistoia Blues Festival. Ad agosto il gruppo tornerà nel Regno Unito dove sono già confermate una serie di appuntamenti: 4 agosto all'Hope & Anchor di Londra, 6 agosto a The Ramp di Horwich (Bolton) e 7 agosto sul palco del Rebellion Festival di Blackpool.



Fondati a Firenze nel 2024, gli SPLEEN si sono rapidamente distinti nella scena underground grazie ai primi EP "Dystopic School" e "Making Plans for Nigel", ottenendo riconoscimenti specialmente nel Regno Unito e portando la loro musica nei club inglesi e negli eventi europei più rinomati. Nella primavera 2025 affrontano un tour di supporto a Piero Pelù e l'estate successiva conquistano le platee di festival come Rebellion e Sherwood.



Con "GUSH" gli SPLEEN confermano la voglia di rinascita del rock italiano e l'ambizione di oltrepassare i confini con uno stile energico e personale. Il 2026 si prospetta come l'anno della definitiva consacrazione, tra tracce inedite e una solida dimensione live che promette energia, autenticità e tanta musica.