Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Published

Con l’autunno che avanza e Milano che si tinge di nuance più fredde, lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59) si conferma come uno spazio accogliente in cui ritrovare calore umano, buona musica e atmosfera autentica. Dal 10 al 16 novembre 2025, il celebre locale milanese propone un calendario fitto di appuntamenti: serate live, cabaret, swing, blues e momenti conviviali che trasformano ogni sera in un’esperienza da vivere.

Lunedì 10 novembre le luci del locale resteranno spente, ma già da martedì 11 si riparte con energia grazie al ritorno di uno degli eventi più amati dal pubblico: Ca.Bar.Et Boh.Visa. A partire dalle 22, lo spettacolo porta sul palco il suo cabaret musicale fuori dagli schemi, dove improvvisazioni e ospiti a sorpresa alimentano un’atmosfera unica. L’ingresso è gratuito.

Mercoledì 12 novembre lo Spirit si trasforma in un vero laboratorio creativo con “Perché ci vuole orecchio”, l’open mic dedicato a cantanti e band che desiderano esibirsi e condividere la propria musica. È una serata pensata per dare spazio ai progetti musicali individuali, con un palco preparato per un set acustico completo: pianoforte, strumenti a corda, fiati e batteria, tutto pronto per essere abitato. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito.

Il giovedì, 13 novembre, rievoca la tradizione meneghina con Barbera & Champagne, che questa settimana accoglie l’energia dei Teka P., formazione che fonde brani originali e omaggi ai grandi classici milanesi. Da Jannacci a Gaber, da Cochi e Renato a Dario Fo, la loro musica è un viaggio nella memoria collettiva della città.

Il weekend inizia in grande stile venerdì 14 novembre con la storica serata Bandiera Gialla, animata dai Dance Angels. Il gruppo attraversa la musica dance degli anni Settanta e Ottanta, proponendo uno spettacolo che invita a ballare senza sosta. A seguire, il dj set di Mariano Rano con vinili 45 giri anni ’70-’80-’90 promette di tenere alta l’energia fino a notte fonda.

Sabato 15 novembre torna la Holy Swing Night con The Goose & The Ganda’s. La formazione, guidata da fiati e ritmi marchin’ beat, porterà il pubblico in un viaggio sonoro che profuma di New Orleans tra blues e classici del jazz. Alle 21:30, prima del live, una lezione gratuita di primi passi di Lindy Hop aprirà le danze.

La giornata di domenica 16 novembre celebra lo spirito eclettico del locale con un programma intenso che comincia alle 12:30 con l’apertura per il pranzo. Alle 15:30 torna sul palco l’Hot Jazz Club insieme agli Spirit Hot Five, mentre alle 18 sarà la volta di Deb & Rose, duo capace di riportare in vita canzoni dimenticate in chiave intima e raffinata. A concludere la settimana, alle 21:30, Spirit in Blues affida la scena a Laura Fedele, che dedicherà un concerto narrativo e musicale a Ray Charles, raccontandone carriera e visione artistica. Prima dell’evento, alle 20:45, si potrà partecipare a una lezione gratuita di blues dance.

Con i suoi 1500 metri quadrati di autenticità e atmosfera vintage, lo Spirit de Milan è oggi molto più di un locale: è un punto d’incontro per la comunità milanese e per chi ama la musica dal vivo. Oltre ai concerti, offre la possibilità di gustare la cucina tradizionale alla Fabbrica de la Sgagnosa, dove piatti tipici preparati con ingredienti selezionati raccontano la tradizione gastronomica locale.

Il progetto Spirit de Milan, nato da un’idea della società di progettazione KLAXON srl, è anche un’associazione di promozione sociale: la tessera annuale consente sconti sulle serate a pagamento e l’accesso a eventi esclusivi. In ogni sua sfaccettatura, questo luogo continua a essere un simbolo pulsante della cultura cittadina, capace di unire generazioni nel segno della musica, della convivialità e di un’autentica voglia di stare insieme.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuovi progetti, Brunori Sas guarda già al futuro e annuncia per il 2026 una nuova tournée...

6 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Il legame tra Bresh e la sua città si riconferma indissolubile. A soli trenta minuti dall’apertura delle vendite generali per il live “Mare Nostrum”,...

7 ore ago

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music...

7 ore ago

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Dal 12 novembre, ogni martedì alle 22:00 su Food Network, parte “Sagre d’Italia”, un itinerario televisivo condotto da Giusi Battaglia e Antonino La Spina,...

7 ore ago