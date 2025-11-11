Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Con l’autunno che avanza e Milano che si tinge di nuance più fredde, lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59) si conferma come uno spazio accogliente in cui ritrovare calore umano, buona musica e atmosfera autentica. Dal 10 al 16 novembre 2025, il celebre locale milanese propone un calendario fitto di appuntamenti: serate live, cabaret, swing, blues e momenti conviviali che trasformano ogni sera in un’esperienza da vivere.

Lunedì 10 novembre le luci del locale resteranno spente, ma già da martedì 11 si riparte con energia grazie al ritorno di uno degli eventi più amati dal pubblico: Ca.Bar.Et Boh.Visa. A partire dalle 22, lo spettacolo porta sul palco il suo cabaret musicale fuori dagli schemi, dove improvvisazioni e ospiti a sorpresa alimentano un’atmosfera unica. L’ingresso è gratuito.

Mercoledì 12 novembre lo Spirit si trasforma in un vero laboratorio creativo con “Perché ci vuole orecchio”, l’open mic dedicato a cantanti e band che desiderano esibirsi e condividere la propria musica. È una serata pensata per dare spazio ai progetti musicali individuali, con un palco preparato per un set acustico completo: pianoforte, strumenti a corda, fiati e batteria, tutto pronto per essere abitato. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito.

Il giovedì, 13 novembre, rievoca la tradizione meneghina con Barbera & Champagne, che questa settimana accoglie l’energia dei Teka P., formazione che fonde brani originali e omaggi ai grandi classici milanesi. Da Jannacci a Gaber, da Cochi e Renato a Dario Fo, la loro musica è un viaggio nella memoria collettiva della città.

Il weekend inizia in grande stile venerdì 14 novembre con la storica serata Bandiera Gialla, animata dai Dance Angels. Il gruppo attraversa la musica dance degli anni Settanta e Ottanta, proponendo uno spettacolo che invita a ballare senza sosta. A seguire, il dj set di Mariano Rano con vinili 45 giri anni ’70-’80-’90 promette di tenere alta l’energia fino a notte fonda.

Sabato 15 novembre torna la Holy Swing Night con The Goose & The Ganda’s. La formazione, guidata da fiati e ritmi marchin’ beat, porterà il pubblico in un viaggio sonoro che profuma di New Orleans tra blues e classici del jazz. Alle 21:30, prima del live, una lezione gratuita di primi passi di Lindy Hop aprirà le danze.

La giornata di domenica 16 novembre celebra lo spirito eclettico del locale con un programma intenso che comincia alle 12:30 con l’apertura per il pranzo. Alle 15:30 torna sul palco l’Hot Jazz Club insieme agli Spirit Hot Five, mentre alle 18 sarà la volta di Deb & Rose, duo capace di riportare in vita canzoni dimenticate in chiave intima e raffinata. A concludere la settimana, alle 21:30, Spirit in Blues affida la scena a Laura Fedele, che dedicherà un concerto narrativo e musicale a Ray Charles, raccontandone carriera e visione artistica. Prima dell’evento, alle 20:45, si potrà partecipare a una lezione gratuita di blues dance.

Con i suoi 1500 metri quadrati di autenticità e atmosfera vintage, lo Spirit de Milan è oggi molto più di un locale: è un punto d’incontro per la comunità milanese e per chi ama la musica dal vivo. Oltre ai concerti, offre la possibilità di gustare la cucina tradizionale alla Fabbrica de la Sgagnosa, dove piatti tipici preparati con ingredienti selezionati raccontano la tradizione gastronomica locale.

Il progetto Spirit de Milan, nato da un’idea della società di progettazione KLAXON srl, è anche un’associazione di promozione sociale: la tessera annuale consente sconti sulle serate a pagamento e l’accesso a eventi esclusivi. In ogni sua sfaccettatura, questo luogo continua a essere un simbolo pulsante della cultura cittadina, capace di unire generazioni nel segno della musica, della convivialità e di un’autentica voglia di stare insieme.