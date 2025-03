Nuova Mazda6e: l’eleganza incontra l’elettrificazione

La nuova Mazda6e ridefinisce il concetto di berlina sportiva, combinando un design raffinato con la praticità di una due volumi a cinque porte. Questa innovativa vettura, che segna un nuovo capitolo per Mazda, è il risultato della filosofia di design Authentic Modern, mirata a creare un’estetica dinamica e funzionale.

Jo Stenuit, European Design Director di Mazda, sottolinea come la silhouette elegante della Mazda6e sia ispirata alle coupé, con una coda posteriore corta che amplifica il carattere sportivo del veicolo. Il design gioca con il bilanciamento tra luce e ombra, linee acute e forme arrotondate, dando vita a un senso di movimento anche da ferma.

Il linguaggio di design Kodo – Soul of Motion emerge chiaramente nelle superfici fluide e nel profilo ribassato, che conferiscono alla vettura una presenza dinamica ed elegante. La forma aerodinamica, ispirata alla fusoliera di un cilindro scolpito, esprime potenza e continuità visiva, mentre i pannelli delle porte riproducono il dinamismo delle onde generate da un motoscafo in movimento.

Un’altra novità rivoluzionaria della Mazda6e è la firma luminosa frontale, che si illumina con un’animazione dinamica per indicare lo stato di ricarica del veicolo. Il posteriore, invece, unisce classico e moderno grazie a una linea orizzontale raffinata e ai quattro iconici elementi cilindrici per i fanali, un omaggio alla storia del marchio.

I dettagli estetici di alto livello includono porte con cristalli senza cornice e maniglie a scomparsa, che contribuiscono a un design fluido e omogeneo. Inoltre, lo spoiler posteriore a fuoriuscita automatica migliora l’aerodinamica e la stabilità ad alte velocità.

Gli interni della Mazda6e si distinguono per un’ispirazione minimalista giapponese, basata sul concetto di “ma” (la forza dello spazio vuoto). La plancia orizzontale flottante regala un senso di apertura e serenità, mentre la console centrale prominente enfatizza il focus del conducente sulla guida. L’approccio essenziale riduce la presenza di tasti e schermi superflui, puntando su una disposizione ergonomica dei comandi.

Un altro punto di forza della Mazda6e è il tetto panoramico di serie, che inonda l’abitacolo di luce naturale, migliorando la percezione di spazio. L’illuminazione ambientale personalizzabile in 64 colori aggiunge un tocco premium, creando un’atmosfera raffinata e accogliente. I sedili anteriori con poggiatesta integrato offrono un comfort superiore, mentre le opzioni di rivestimento includono pelle sintetica beige o nera per l’allestimento Takumi, e una combinazione di nappa color sabbia e tessuto scamosciato per la versione Takumi Plus.

Con la Mazda6e, il brand giapponese fa un passo deciso verso la mobilità elettrica, senza tradire la sua passione per l’artigianalità e il design distintivo. Unendo innovazione e tradizione, questa berlina segna l’inizio di una nuova era per Mazda, con un’attenzione particolare all’estetica, alla tecnologia e all’efficienza aerodinamica. L’uscita della Mazda6e è prevista per l’estate 2025.