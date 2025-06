Oggi è il World Tetris Day: aperte le iscrizioni al torneo mondiale Red Bull Tetris

In occasione del World Tetris Day, il mondo del gaming si prepara a una rivoluzione senza precedenti con l’apertura ufficiale delle iscrizioni al Red Bull Tetris, un tornei internazionale che promette di attrarre appassionati da ogni angolo del globo. Questo evento straordinario rinnova il leggendario videogioco con un gameplay innovativo che catturerà l’immaginazione di giocatori di tutte le età.

A partire da oggi, i giocatori italiani e non solo avranno l’opportunità di iscriversi a questo torneo unico nel suo genere attraverso il sito ufficiale. Le qualificazioni online italiane rimarranno aperte fino al 18 ottobre 2025, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità. I migliori risultati si affronteranno in un’avvincente Finale Nazionale che decreterà chi rappresenterà l’Italia a Dubai.

La caratteristica più sorprendente del Red Bull Tetris è indubbiamente la Finale Mondiale che si terrà dal 11 al 13 dicembre 2025 a Dubai. Qui, per la prima volta, oltre 2000 droni illumineranno il cielo con i celebri tetramini di Tetris, trasformando la partita finale in un’esperienza visiva mozzafiato sotto il cielo del deserto, proiettata all’interno dell’iconica Cornice di Dubai.

Il torneo, aperto ai giocatori maggiorenni di ogni livello di abilità, offre l’emozione di nuove dinamiche di gioco, tra cui il Golden Tetrimino, inversioni di gravità e potenziamenti di velocità. Queste innovazioni garantiscono un’esperienza di gioco sempre diversa e coinvolgente, rendendo ogni partita un’opportunità unica di sfida e divertimento.

“Tetris unisce le persone da oltre 40 anni, creando legami tra generazioni grazie al suo gameplay senza tempo,” ha dichiarato *Maya Rogers*, Presidente e CEO di The Tetris Company. “La collaborazione con Red Bull per dare vita a una competizione globale rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per noi — un modo per celebrare l’energia, la creatività e la comunità che entrambi i nostri brand ispirano. In Tetris, ci impegniamo per far evolvere il modo in cui le persone vivono il gioco, e questo torneo rappresenta un ulteriore passo significativo per continuare a condividere la gioia di Tetris con il mondo.”

Con una storia che vanta oltre 520 milioni di copie vendute, Tetris continua a evolvere, offrendo ai fan di lunga data e ai nuovi arrivati un’occasione imperdibile di celebrazione e competizione.