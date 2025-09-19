Connect with us

Oggi esce la riedizione di “RIMMEL”, il capolavoro di FRANCESCO DE GREGORI

Published

Il mondo della musica italiana è in festa: Francesco De Gregori celebra i 50 anni del suo iconico album “Rimmel” con una riedizione speciale. Questo album, pietra miliare della musica d’autore italiana, torna al pubblico in una veste rinnovata. Da oggi, 19 settembre, i fan possono acquistare la riedizione disponibile in diversi formati: LP 180gr Clear e Black, entrambi con una qualità audio a 192KHz, CD, il classico CD + 45 giri in versione black o picture disc, e persino musicassetta. A impreziosire questa edizione, i testi delle canzoni sono inclusi per la prima volta nella versione LP.

L’anniversario non si limita all’uscita del disco. De Gregori torna a esibirsi dal vivo in un tour chiamato “RIMMEL 2025”, dove l’album verrà suonato integralmente accompagnato da altri brani scelti del suo vasto repertorio. “Un’occasione unica per riascoltare live in contesti diversi un album che ha segnato la storia della musica”.

Il primo dei concerti si terrà mercoledì 24 settembre all’Arena di Verona, luogo simbolo dove De Gregori celebrò già il quarantennale dell’album nel 2015. Dopo questa data speciale, il tour proseguirà nei teatri e palasport italiani a partire dal 31 ottobre con tappe a Bologna, Montecatini, Torino, Parma, Genova, Brescia, Padova, Udine, Napoli, Bari, Catania, Firenze, Milano e Assisi.

I concerti nei palasport sono attesi il 6 dicembre a Milano e il 10 dicembre a Roma. Il viaggio musicale si concluderà con esibizioni nei club, che conferiranno un’atmosfera più intima e raccolta: le prime date previste a gennaio e febbraio 2026 si terranno a Modena, Bologna, Senigallia, Livorno, Roma, Catania, Molfetta, Napoli, Brescia, Portogruaro, Padova, Torino e Milano.

De Gregori sarà accompagnato dai musicisti della sua band, tra cui Guido Guglielminetti, Carlo Gaudiello, Primiano Di Biase, Paolo Giovenchi, Alessandro Valle e Simone Talone, oltre alle coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Il tour “RIMMEL 2025” è un’opportunità irripetibile per vivere le emozioni senza tempo di un album che continua a parlare al cuore di molte generazioni, nei luoghi magici dei teatri, nella potenza dei palasport e nella vicinanza dei club.

