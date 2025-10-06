Olivia Dean: una nuova stella del soul conquista le classifiche mondiali

C’è una nuova e luminosa stella nella scena musicale internazionale: Olivia Dean. Con una presenza scenica ammaliante e una voce soul che conquista il cuore degli ascoltatori, la cantante britannica ha raggiunto un traguardo straordinario per la sua carriera. Olivia Dean si è assicurata una doppia numero uno nel Regno Unito, piazzando il suo album “The Art of Loving” al primo posto della classifica degli album più venduti e il singolo “Man I Need” al vertice della classifica dei singoli, un risultato raggiunto per la prima volta da un artista inglese negli ultimi quattro anni.

L’album di Olivia ha fatto anche il suo debutto nella top10 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti, sancendo il successo internazionale dell’artista. “Man I Need”, il singolo principale dell’album, ha fatto il suo ingresso nelle classifiche di 16 Paesi, raggiungendo il numero uno anche in Irlanda e Nuova Zelanda, e affermandosi nella top3 in Australia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Svezia.

In Italia, il brano è già tra i più trasmessi dalle radio. Il disco, prodotto insieme a Zach Nahome, esplora temi legati all’amore in tutte le sue sfumature, unendo calore e onestà emotiva attraverso racconti commoventi di amore romantico e platonico. Ogni traccia dell’album offre una visione unica e complessa dell’amore, sapientemente intrecciata con melodie nostalgiche e senza tempo.

Olivia Dean, nata da padre inglese e madre di origine giamaicana-guyanese, è un talento emergente nel panorama neo-soul e pop. Cresciuta a Walthamstow e con una formazione musicale nella rinomata BRIT School, ha conquistato critica e pubblico già con il suo album di debutto “Messy”. Sir Elton John stesso l’ha elogiata al Festival di Glastonbury nel 2023. L’artista ha affermato: “Non penso sia una cosa cinica da dire ma non credo che l’amore sia solo magia che ci capita, sono convinta che serva investirci tempo, è qualcosa che si modella, è come suonare uno strumento o acquisire qualunque altra abilità … sono una persona perdutamente romantica. E penso di star cercando solo di portare un poco d’amore e dell’atto di amare nelle vostre vite”.

Infatti, Olivia è la prima cantante britannica a piazzare tre singoli contemporaneamente nella top10 inglese dai tempi di Adele. “Sono davvero attratta dall’idea di mostrarmi vulnerabile nella musica e di mettere davvero tutto in chiaro. In particolare, per una canzone che ho scritto, ho dovuto sedermi con me stessa e chiedermi… è necessario?”, racconta Olivia, sottolineando la sua volontà di condividere la vulnerabilità attraverso la musica.

Oltre ai successi discografici, Olivia Dean sta per intraprendere il suo primo tour in Inghilterra ed Europa, con quattro date sold-out al The O2 di Londra e un concerto in Italia previsto per il 22 maggio 2026 al Kozel Carroponte di Milano. Recentemente, ha aperto alcuni concerti di Sam Fender e si è esibita con Sabrina Carpenter al BST Hyde Park di Londra, preparando il terreno per una carriera sempre più sfolgorante sulla scena internazionale.