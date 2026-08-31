One Love - Canzoni per bambini: la nuova serie musicale debutta su RaiPlay

Arriva in esclusiva su RaiPlay dal 18 settembre One Love - Canzoni per bambini, la nuova serie animata che invita i più piccoli a esplorare le emozioni attraverso la musica. Realizzata in collaborazione con Rai Kids, questa produzione propone 20 episodi da due minuti ciascuno, pensati per avvicinare i bambini ai valori dell'amicizia, dell'inclusione e del rispetto delle differenze.

Sul Pianeta One Love abitano gli Abbraccini, piccoli personaggi guidati da Amo, Ama e dal saggio Robot Custode. Ogni episodio, tra filastrocche, coreografie e personaggi irresistibili, trasforma le situazioni quotidiane dei bambini in occasioni di crescita e condivisione. La serie accompagna i giovani spettatori a riconoscere e vivere le emozioni con naturalezza: dalla rabbia alla tristezza, dalla paura alla gioia, imparando che ascoltarsi, parlare e chiedere aiuto sono passi fondamentali per stare bene con sé stessi e con gli altri.

Imparare a gestire la rabbia grazie all'affetto degli amici, scoprire l'importanza del respiro, ritrovare la pace dopo un litigio e affrontare la paura di crescere sono solo alcune delle piccole grandi sfide raccontate dagli Abbraccini nelle loro avventure. Non mancano personaggi divertenti come Bubù, Lupetto, Tex il piccolo dinosauro e il Fantasma Lenzuolino che trasformano le difficoltà in momenti di gioco e leggerezza.

La musica si fa linguaggio universale: ogni episodio veicola un messaggio educativo attraverso melodie, filastrocche e coreografie coinvolgenti, unendo bambini e famiglie in un'esperienza condivisa.