CA7RIEL & Paco Amoroso: unica data italiana del Free Spirits World Tour a Milano

CA7RIEL & Paco Amoroso, considerati il duo più originale e innovativo della scena musicale argentina degli ultimi dieci anni, arrivano finalmente in Italia per un attesissimo appuntamento live. L'unica data italiana del loro Free Spirits World Tour è fissata per lunedì 7 settembre all'Alcatraz di Milano, occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica internazionale contemporanea.

I biglietti sono già disponibili in prevendita, offrendo la possibilità ai fan di assicurarsi un posto per un evento che si preannuncia carico di energia e sorprese.

Nel 2026 il duo ha pubblicato Free Spirits, il nuovo album che rappresenta un ulteriore balzo in avanti nella fusione di generi che li contraddistingue. Unendo trap, rock, pop e sperimentazione, CA7RIEL & Paco Amoroso confermano la loro capacità di rinnovarsi senza mai perdere quell'ironia e raffinatezza musicale che li hanno resi punti di riferimento della scena internazionale.

CA7RIEL & Paco Amoroso sono cresciuti insieme fin dall'infanzia, legati dalla passione per la musica che li ha portati dapprima a formare una band progressive e, dal 2019, a collaborare come duo. Con brani di successo come OUKE e JALA JALA hanno conquistato la nuova generazione, espandendo il loro pubblico anche fuori dai confini argentini. Nel 2024 la pubblicazione di BAÑO MARÍA, il loro primo album insieme, e successivamente dell'EP concettuale PAPOTA li ha consacrati tra gli artisti più audaci e sorprendenti del momento.

Il 2025 li ha visti protagonisti di un tour mondiale con oltre 60 date su quattro continenti e partecipazioni a festival iconici come Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde e Fuji Rock, oltre al debutto televisivo negli Stati Uniti al Tonight Show. PAPOTA ha inoltre regalato loro il primo GRAMMY e cinque Latin Grammy, stabilendo un nuovo record argentino grazie a dieci nomination in un solo anno.

Il lavoro del duo è ampiamente riconosciuto dalla stampa internazionale, con elogi da testate come Rolling Stone, Billboard e Variety, e incursioni perfino nel mondo della moda, con collaborazioni d'eccellenza alla Paris Fashion Week e con marchi come Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier.

CA7RIEL & Paco Amoroso continuano a scrivere il futuro della musica globale, fondendo energia, sperimentazione e creatività. L'unica data italiana del Free Spirits World Tour è un appuntamento da non perdere per vivere dal vivo la forza innovativa della nuova scena argentina.