IMAGinACTION 2026 celebra Margherita di Cocciante con un videoclip AI unico

IMAGinACTION 2026 inaugura la sua decima edizione rendendo omaggio a uno dei grandi capolavori della musica italiana: Margherita di Riccardo Cocciante, a 50 anni dalla sua uscita. Il festival internazionale del videoclip, in programma dall'8 al 12 dicembre a Ravenna, apre così un nuovo capitolo del progetto Capolavori Immaginati, dedicato a brani iconici del repertorio italiano, riletti con l'ausilio delle tecnologie più avanzate.



Per la prima volta, Margherita acquisisce un suo immaginario visivo attraverso un videoclip di circa 90 secondi, interamente realizzato grazie all'intelligenza artificiale. L'opera conduce la celebre canzone nel cuore della Roma degli anni '70, tra le atmosfere uniche di Cinecittà e le suggestioni della pittura impressionista. Il racconto, ambientato nel leggendario Teatro 5 durante una giornata di riprese, trasporta lo spettatore sulle orme di Riccardo Cocciante che, seduto al pianoforte, intona la sua Margherita. Accanto a lui, la famosa ragazza della copertina dell'album omonimo. In un crescendo onirico, il set cinematografico si dissolve fino a diventare una gigantesca tela impressionista, fondendo cinema, pittura e musica in un universo poetico.



Dietro il progetto si cela un dream team creativo: la regia è firmata da Stefano Salvati, tra i più importanti registi di videoclip italiani. La produzione è affidata a Raffaella Tommasi, mentre Marco Riccetti si occupa della componente AI Artist. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale permette di dare forma a un viaggio visivo impossibile da realizzare con gli strumenti tradizionali, mettendo la tecnologia al servizio di una spinta artistica che intende immaginare come avrebbe potuto essere il video di Margherita cinquant'anni fa.



Non si tratta di sostituire la creatività, ma di mettere una nuova tecnologia al servizio di un'intuizione artistica: immaginare quale mondo avrebbe potuto accompagnare visivamente una canzone nata cinquant'anni fa.



Lo spirito del progetto Capolavori Immaginati è quello di costruire nuove immagini intorno a brani che hanno segnato la memoria collettiva, senza alterarne l'identità. Una lettura che mette in dialogo passato e presente e invita a riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie nel valorizzare il patrimonio musicale italiano.



La scelta di Margherita è ancora più simbolica in un anno in cui Riccardo Cocciante festeggia 80 anni. Dopo essere stato protagonista di IMAGinACTION 2025, l'artista sarà anche al centro del docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante, trasmesso in prima serata su Rai 3 il 1 settembre 2026. Il documentario ripercorre la sua carriera attraverso repertori, foto inedite e testimonianze di grandi nomi come Laura Pausini, Gianna Nannini, Elodie, Achille Lauro, Mogol e Fiorella Mannoia. Anche in questo progetto la tecnologia si integra al racconto con contributi AI, specialmente per le immagini relative agli anni giovanili del cantautore.



Con Margherita, IMAGinACTION rilancia la missione dei Capolavori Immaginati: rendere visibile ciò che fino a oggi esisteva solo nella fantasia, offrendo ai grandi brani della canzone italiana un nuovo mondo da vedere.



Il videoclip sarà presentato in anteprima a Ravenna dall'8 al 12 dicembre 2026 nell'ambito di IMAGinACTION. Il festival, ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film, vanta la collaborazione di FIMI, PMI, le principali case discografiche internazionali e il sostegno delle istituzioni locali, guidato dalla direzione artistica di Stefano Salvati.